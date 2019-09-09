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    Економіка та фінанси

    Нацбанк скасував ряд валютних обмежень для інвесторів

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    Іноземні інвестори зможуть репатріювати кошти від продажу цінних паперів і корпоративних прав без лімітів - Нацбанк скасував ряд валютних обмежень для інвесторів
    Іноземні інвестори зможуть репатріювати кошти від продажу цінних паперів і корпоративних прав без лімітів

    Нацбанк зняв обмеження на репатріацію коштів від продажу цінних паперів

    Національний банк України (НБУ) зняв щомісячний ліміт в 5 млн євро на репатріацію коштів від продажу цінних паперів.

    Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    Повідомляється, що Нацбанк для іноземних інвесторів скасував ліміт в 5 млн євро на місяць на репатріацію коштів від продажу цінних паперів, корпоративних прав, а також коштів, одержаних у результаті скорочення статутних капіталів юридичних осіб.

    Крім того, розширено перелік операцій, які дозволяється здійснювати за рахунками нерезидентів - на рахунки нерезидентів дозволено зарахування коштів у гривнях, одержаних в якості дивідендів, процентних доходів по цінних паперів та інших доходів за об'єктами прав власності в Україні.

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    В НБУ підкреслюють, що дана лібералізація дозволить нерезидентам гнучкіше розпоряджатися власними коштами в іноземній валюті, так і в гривні.

    Передбачається, що спрощення цих процедур буде сприяти припливу інвестицій.

    Нагадаємо, Національний банк ввів цілодобовий режим роботи системи електронних платежів (СЕП). 

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