Нацбанк оцінив ситуацію на валютному ринку України



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З початку року Нацбанк скасував або пом'якшив більше 30 валютних обмежень

Макроекономічні умови в Україні є сприятливими для продовження валютної лібералізації, зазначили в НБУ

Національної банк України (НБУ) буде продовжувати лібералізацію валютного ринку. Цьому сприяють сприятливі макроекономічні умови.

Про це повідомляє пресслужба НБУ з посиланням на Звіт про введення заходів захисту в п'ятницю, 30 серпня.

Зазначено, що з початку року Нацбанк скасував або пом'якшив більше 30 валютних обмежень. Одним з ключових рішень у другому кварталі стало скасування обов'язкового продажу частини валютної виручки. Обмеження діяло з кінця 2012 року.

Серед факторів, що сприяли валютній лібералізації в першому півріччі, НБУ назвав стійке зростання економіки України. Йдеться, що, за даними Держстату, у першому кварталі реальний ВВП зріс на 2,5%, а в другому - на 4,6% порівняно з аналогічними кварталами минулого року.

Також спостерігаються прийнятні показники платіжного балансу. Умови торгівлі для України покращилися через зниження цін на природний газ і зростання цін на залізну руду і зернові на світових ринках. Крім цього збільшилися надходження по оплаті праці з-за кордону, знизився обсяг репатріації дивідендів, підвищився інтерес міжнародних інвесторів до українських держоблігацій. Ці фактори компенсували відтік валюти, зумовлений, зокрема, значним обсягом погашення держборгу.

Також на достатньому рівні знаходиться обсяг міжнародних резервів для виконання зобов'язань України. Незважаючи на загальне високе боргове навантаження на держфінанси, міжнародні резерви України за підсумками першого півріччя залишилися на рівні кінця 2018 року. Станом на 1 липня вони становили $20,6 млрд. А на 1 серпня вони досягли 6-річного максимуму у $21,8 млрд. Чиста купівля валюти Нацбанком з початку року досягла майже $3 млрд на тлі зміцнення гривні.

При цьому частка державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті зменшилася із 71% станом на 31 грудня 2018 року до 67% на 30 червня 2019-го в загальному обсязі держборгу. Це зменшує валютні ризики країни.

«Зниження інтенсивності військового конфлікту на сході країни, стабільна робота банківської системи і поліпшення економічних очікувань. Ці фактори сприяли поступовому відновленню припливу депозитів у нацвалюті в банківську систему», - йдеться у звіті.

НБУ планує послаблювати і скасовувати валютні обмеження в міру поліпшення макроекономічної ситуації і з урахуванням оцінки ефективності від уже знятих обмежень.

«Кінцева мета валютної лібералізації - забезпечення режиму вільного руху капіталу без будь-яких обмежень», - зазначили в НБУ.