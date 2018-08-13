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    На Полтавщині «Нацкорпус» прибрав червоні прапори та портрети Леніна

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    На Полтавщині «Нацкорпус» прибрав червоні прапори та портрети Леніна
    Фото: Facebook «Національного Корпусу»

    Активісти навідалися до приймальні забороненої в Україні Компартії

    В місті Зіньків на Полтавщині активісти «Нацкорпусу» очистили від комуністичної літератури та символіки приміщення райсуду, у двох кабінетах якого діє приймальня забороненої в Україні Комуністичної партії.

    Про це 13 серпня повідомляється на сторінці «Національного Корпусу» у соцмережі Facebook.

    «У кабінетах, де функціонувала компартія, ми виявили та прибрали багато комуністичної літератури, агітаційних матеріалів, символіки, портретів Леніна тощо», говориться у повідомленні.

    Зазначається, що минулого тижня активісти повідомили про діяльність приймальні Компартії правоохоронні органи, «однак поліція не відреагувала на цю ситуацію належним чином».

    «Після візиту поліції комуняки продовжили свою роботу у будівлі районного суду, тому нам довелось діяти самостійно», - заявили у Нацкорпусі, підкресливши, що будь-яка діяльність Комуністичної партії України заборонена, згідно з законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки», що набув чинності в травні 2015 року.

    Нагадаємо, раніше представники «Національного корпусу» провели під стінами Верховної Ради акцію - імітацію «параду полонених».

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