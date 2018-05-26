На Полтавщині викрили цех, у якому виготовляли «лівий» коньяк

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Правоохоронці вилучили майже 4,7 тис. літрів незаконно виготовленої горілки та коньяку

У Полтавській області співробітниками податкової міліції ГУ ДФС було ліквідовано підпільний цех з виробництва фальсифікованого алкоголю, який у подальшому продавали через мережу Інтернет.

Про це повідомляють у прес-службі Державної фіскальної служби України.

«В рамках проведення операції «Акциз-2018» було встановлено жителя Полтавської області, який протягом 2017-2018 у спеціально обладнаному гаражному приміщенні здійснював незаконне виробництво та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв. Фігурант виготовляв горілку із недоброякісної сировини без дотримання необхідних технічних норм, технологій та стандартів, а в подальшому продавав їх кінцевим споживачам та різним торгівельним об’єктам на території Полтавської області. Також реалізовував продукцію через мережу Інтернет» - йдеться у повідомленні.

За результатами проведеного обшуку вилучено майже 4,7 тис. літрів незаконно виготовленої горілки та коньяку, 260 літрів спирту у пластиковій тарі, обладнання і тару, які використовувалися для незаконного виготовлення фальсифікованої продукції.

Загальна вартість вилученої підакцизної продукції становить 912,5 тис. грн.

За фактом правопорушення відкрито провадження за ч. 3 ст. 204. Правопорушнику загрожує позбавлення волі строком від п'яти до десяти років. Тривають слідчі дії.