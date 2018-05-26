  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Полтавщині викрили цех, у якому виготовляли «лівий» коньяк

    • Розсилка
    На Полтавщині викрили цех, у якому виготовляли «лівий» коньяк

    Правоохоронці вилучили майже 4,7 тис. літрів незаконно виготовленої горілки та коньяку

    У Полтавській області співробітниками податкової міліції ГУ ДФС було ліквідовано підпільний цех з виробництва фальсифікованого алкоголю, який у подальшому продавали через мережу Інтернет.

    Про це повідомляють у прес-службі Державної фіскальної служби України.

    «В рамках проведення операції «Акциз-2018» було встановлено жителя Полтавської області, який протягом 2017-2018 у спеціально обладнаному гаражному приміщенні здійснював незаконне виробництво та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв. Фігурант виготовляв горілку із недоброякісної сировини без дотримання необхідних технічних норм, технологій та стандартів, а в подальшому продавав їх кінцевим споживачам та різним торгівельним об’єктам на території Полтавської області. Також реалізовував продукцію через мережу Інтернет» - йдеться у повідомленні.

    За результатами проведеного обшуку вилучено майже 4,7 тис. літрів незаконно виготовленої горілки та коньяку, 260 літрів спирту у пластиковій тарі, обладнання і тару, які використовувалися для незаконного виготовлення фальсифікованої продукції.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    На Полтавщині викрили цех, у якому виготовляли «лівий» коньяк
    На Полтавщині викрили цех, у якому виготовляли «лівий» коньяк
    На Полтавщині викрили цех, у якому виготовляли «лівий» коньяк
    На Полтавщині викрили цех, у якому виготовляли «лівий» коньяк
    На Полтавщині викрили цех, у якому виготовляли «лівий» коньяк
    На Полтавщині викрили цех, у якому виготовляли «лівий» коньяк

    Загальна вартість вилученої підакцизної продукції становить 912,5 тис. грн.

    За фактом правопорушення відкрито провадження за ч. 3 ст. 204. Правопорушнику загрожує позбавлення волі строком від п'яти до десяти років. Тривають слідчі дії.

    Читайте також
    ДФС алкоголь інтернет Полтавщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ