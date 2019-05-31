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    На Полтавщині загорілося сміттєзвалище

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    <p>Станом на ранок 31 травня ліквідація пожежі тривала</p> - На Полтавщині загорілося сміттєзвалище

    Станом на ранок 31 травня ліквідація пожежі тривала

    Фото: прес-служба ГУ ДСНС України у Полтавській області

    Вогнем знищено сміття на площі 1 га

    На Полтавщині рятувальники гасять пожежу на сміттєзвалищі, яка виникла поблизу с. Білецьківка Кременчуцького району.

    Про це 31 травня повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Полтавській області.

    «30 травня о 20:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в місці зберігання твердих побутових відходів загальною площею 5 га», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що вогнем знищено сміття на площі 1 га.

    «У гасінні пожежі беруть участь 12 чоловік особового складу 14-ї, 15-ї, 16-ї державних пожежно-рятувальних частин та 3 одиниці техніки», - зазначили в ДСНС.

    Станом на ранок 31 травня ліквідація пожежі тривала.

    Причину виникнення займання встановлюють фахівці.

    Раніше повідомлялося, що із настанням пожежонебезпечного періоду в лісах Києва діє оперативний штаб із ліквідації лісових пожеж та забезпечено цілодобове чергування. Навколо  найпожежонебезпечніших ділянок лісу відновлюють мережі мінералізованих смуг. 

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