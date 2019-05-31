На Полтавщині загорілося сміттєзвалище



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Станом на ранок 31 травня ліквідація пожежі тривала Фото: прес-служба ГУ ДСНС України у Полтавській області

Вогнем знищено сміття на площі 1 га

На Полтавщині рятувальники гасять пожежу на сміттєзвалищі, яка виникла поблизу с. Білецьківка Кременчуцького району.

Про це 31 травня повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Полтавській області.

«30 травня о 20:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в місці зберігання твердих побутових відходів загальною площею 5 га», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що вогнем знищено сміття на площі 1 га.

«У гасінні пожежі беруть участь 12 чоловік особового складу 14-ї, 15-ї, 16-ї державних пожежно-рятувальних частин та 3 одиниці техніки», - зазначили в ДСНС.

Станом на ранок 31 травня ліквідація пожежі тривала.

Причину виникнення займання встановлюють фахівці.

Раніше повідомлялося, що із настанням пожежонебезпечного періоду в лісах Києва діє оперативний штаб із ліквідації лісових пожеж та забезпечено цілодобове чергування. Навколо найпожежонебезпечніших ділянок лісу відновлюють мережі мінералізованих смуг.