На Полтавщині загорілося сміттєзвалище
Станом на ранок 31 травня ліквідація пожежі тривала
Вогнем знищено сміття на площі 1 га
На Полтавщині рятувальники гасять пожежу на сміттєзвалищі, яка виникла поблизу с. Білецьківка Кременчуцького району.
Про це 31 травня повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Полтавській області.
«30 травня о 20:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в місці зберігання твердих побутових відходів загальною площею 5 га», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що вогнем знищено сміття на площі 1 га.
«У гасінні пожежі беруть участь 12 чоловік особового складу 14-ї, 15-ї, 16-ї державних пожежно-рятувальних частин та 3 одиниці техніки», - зазначили в ДСНС.
Станом на ранок 31 травня ліквідація пожежі тривала.
Причину виникнення займання встановлюють фахівці.
Раніше повідомлялося, що із настанням пожежонебезпечного періоду в лісах Києва діє оперативний штаб із ліквідації лісових пожеж та забезпечено цілодобове чергування. Навколо найпожежонебезпечніших ділянок лісу відновлюють мережі мінералізованих смуг.