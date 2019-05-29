Підвищена пожежна небезпека: ліси Києва взято під відеонагляд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Камери системи «Азимут» покривають 12,5 тисячі гектарів лісу

Із настанням пожежонебезпечного періоду в лісах Києва діє оперативний штаб із ліквідації лісових пожеж та забезпечено цілодобове чергування. Навколо найбільш пожежонебезпечних ділянок лісу відновлюють мережі мінералізованих смуг. У лісах столиці створено та поновлено близько тисячі кілометрів мінералізованих смуг для перешкоджання поширення вогню. Підготовлено запас паливно-мастильних матеріалів – 4 тонни бензину та 4 тонни дизпального. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

«У цілодобовому чергуванні у вихідні, святкові дні та у період високої пожежної небезпеки задіяні відповідальні працівники КО «Київзеленбуд» та лісова охорона лісопаркових господарств. Комунальними підприємствами лісопаркових господарств, що входять до складу об’єднання, підготовлена протипожежна техніка та обладнання: 14 пожежних машин, 12 тракторів із плугами, 10 спостережних веж, 5 із яких обладнано системами відеоспостереження, 20 пунктів зосередженого пожежного інвентарю», – розповів він.

На території Святошинського лісопаркового господарства функціонує сучасна система виявлення та реагування на пожежі в лісових масивах «Азимут».

«Вчасно виявити та локалізувати пожежу – важливе завдання, за допомогою системи «Азимут», камери якої покривають 12,5 тисячі гектарів лісу та мають швидке сповіщення, дані оперативно надсилаються до оператора системи, який своєю чергою мобілізує всі засоби для її подолання», – зазначив Мальований.

Також із метою попередження пожеж на територію лісових насаджень перекриваються фізичними перепонами непланові дороги та заїзди (перекрито 106 в’їздів та встановлено 55 знаків «Рух заборонено»).

«У цьому році на території лісопаркових господарств виявлено та ліквідовано 30 випадків загорянь», – резюмував начальник управління.