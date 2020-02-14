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    На Полтавщині затримали наркобанду, у складі якої орудували колишні міліціонери

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    На Полтавщині затримали наркобанду, у складі якої орудували колишні міліціонери
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці провели спецоперацію, під час якої вилучили велику партію наркотиків

    У місті Кременчук Полтавської області викрили велику групу наркоторговців, у яку входили екс-міліціонери. Про це в п'ятницю, 14 лютого, повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Зазначається, що наркобізнес організував 52-річний житель Кременчука. Зловмисник долучив до угруповання майже 20 осіб, серед яких були також екс-співробітники міліції. Наркотики виготовлялися в приватному будинку в одному із сіл Кременчуцького району.

    Перед затриманням правоохоронці провели оперативні закупівлі у членів угруповання. Експертиза підтвердила: придбаний товар - психотропна речовина.

    13 лютого правоохоронці провели масштабну спецоперацію, під час якої здійснили понад 50 обшуків. Були вилучені більш як кілограм амфетаміну, розфасованого в тисячу пакетів, марихуана, тонна прекурсорів у каністрах і скляній тарі, шість мішків порошкоподібної речовини бурого кольору загальною вагою 300 кілограмів, паперові згортки з невідомою речовиною порошкоподібною, обладнання для виготовлення наркотиків і зброя.

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    На Полтавщині затримали наркобанду, у складі якої орудували колишні міліціонери
    На Полтавщині затримали наркобанду, у складі якої орудували колишні міліціонери
    На Полтавщині затримали наркобанду, у складі якої орудували колишні міліціонери
    На Полтавщині затримали наркобанду, у складі якої орудували колишні міліціонери
    На Полтавщині затримали наркобанду, у складі якої орудували колишні міліціонери
    На Полтавщині затримали наркобанду, у складі якої орудували колишні міліціонери

    «Попередньо, вартість вилучених наркотиків і прекурсорів за цінами чорного ринку становить майже 2,5 мільйони гривень», - додали в поліції.

    Крім того, поліція вилучила сім пістолетів без дозвільних документів, патрони до них, мобільні телефони та оргтехніку, понад 700 тис. гривень і 1,5 тисячі доларів США готівки і п'ять автомобілів еліт-класу. У салоні автомобілів знайдено зброю і наркотики.

    Чотирьох головних фігурантів групи, серед яких лідер і 40-річний колишній міліціонер, затримали. Вирішується питання про вручення їм підозри і обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

     

    зброя наркотики Полтавщина поліція
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