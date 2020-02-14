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    В Афінах сталась смертельна стрілянина, поліція затримала 129 осіб

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    В Афінах сталась смертельна стрілянина, поліція затримала 129 осіб

    У поліції кажуть, що в центрі Афін відбуваються кримінальні розборки між бандами, що займаються контрабандою

    Поліція Греції затримала в Афінах щонайменше 129 людей після стрілянини, унаслідок якої загинула одна людина, іще одна отримала поранення.

    Про це повідомляє Ekathimerini.

    «Щонайменше 129 людей затримали у центрі Афін у п'ятницю після обіду в результаті операції поліцейських для того, щоб знайти винних у стрілянині, унаслідок якої одна людина загинула і ще одна отримала поранення», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що у четвер ввечері 30 людей із ножами й вогнепальною зброєю напали на групу людей, які продавали контрабандні цигарки в Афінах.

    За словами свідків, нападники вимагали гроші від продавців за збереження місця торгівлі.

    Під час сутичок між двома групами загинув 23-річний громадянин Афганістану, інший 25-річний афганець отримав поранення.

    У поліції припускають, що інцидент може буде пов'язаний із кримінальними розбірками щодо потоків контрабанди й перевезення наркотиків та продажу фальшивих документів.

    Зазначається, що схожий інцидент між афганцями й пакистанцями вже мав місце у січні 2019 року. Тоді загинула одна людина.

     

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