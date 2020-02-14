В Афінах сталась смертельна стрілянина, поліція затримала 129 осіб



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У поліції кажуть, що в центрі Афін відбуваються кримінальні розборки між бандами, що займаються контрабандою

Поліція Греції затримала в Афінах щонайменше 129 людей після стрілянини, унаслідок якої загинула одна людина, іще одна отримала поранення.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Щонайменше 129 людей затримали у центрі Афін у п'ятницю після обіду в результаті операції поліцейських для того, щоб знайти винних у стрілянині, унаслідок якої одна людина загинула і ще одна отримала поранення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у четвер ввечері 30 людей із ножами й вогнепальною зброєю напали на групу людей, які продавали контрабандні цигарки в Афінах.

За словами свідків, нападники вимагали гроші від продавців за збереження місця торгівлі.