На полюванні у Сумській області загинув депутат райради

Через смерть політика поліція відкрила карну справу за статтею «вбивство»

Депутат Лебединської райради, заступник голови районної адміністрації Іван Легкий загинув внаслідок пострілу під час полювання у Сумській області. Про це повідомила речник обласної поліції Ельвіра Біганова в ефірі телеканалу «112 Україна». «Повідомлення про те, що в лісовому масиві с. Московський Бобрик на полюванні в результаті



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Через смерть політика поліція відкрила карну справу за статтею «вбивство»

Депутат Лебединської райради, заступник голови районної адміністрації Іван Легкий загинув внаслідок пострілу під час полювання у Сумській області. Про це повідомила речник обласної поліції Ельвіра Біганова в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Повідомлення про те, що в лісовому масиві с. Московський Бобрик на полюванні в результаті пострілу загинула людина, надійшло сьогодні до чергової частини о 10:38. На місце події виїхала і зараз там працює слідчо-оперативна група. Загиблому чоловіку 60 років. Він є депутатом Лебединської райради, також - заступником голови Лебединської районної адміністрації», - сказала Біганова.

За її даними, чоловік загинув миттєво.

«По даному факту поліцією вже розпочате кримінальне провадження за ст. 115 ККУ «Вбивство», в рамках якого слідчі встановлюють всі обставини і причини загибелі чоловіка. Допитуються зараз всі, хто з ним був», - додала речник районної Нацполіції.

Нагадаємо, в Україні заборонили полювання на деяких тварин.

Джерело: 112 Україна