  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На полюванні у Сумській області загинув депутат райради

    Через смерть політика поліція відкрила карну справу за статтею «вбивство»
    Депутат Лебединської райради, заступник голови районної адміністрації Іван Легкий загинув внаслідок пострілу під час полювання у Сумській області. Про це повідомила речник обласної поліції Ельвіра Біганова в ефірі телеканалу «112 Україна». «Повідомлення про те, що в лісовому масиві с. Московський Бобрик на полюванні в результаті
    • Сьогодні, 15:49
    • Розсилка

    Через смерть політика поліція відкрила карну справу за статтею «вбивство»

    Депутат Лебединської райради, заступник голови районної адміністрації Іван Легкий загинув внаслідок пострілу під час полювання у Сумській області. Про це повідомила речник обласної поліції Ельвіра Біганова в ефірі телеканалу «112 Україна».

    «Повідомлення про те, що в лісовому масиві с. Московський Бобрик на полюванні в результаті пострілу загинула людина, надійшло сьогодні до чергової частини о 10:38. На місце події виїхала і зараз там працює слідчо-оперативна група. Загиблому чоловіку 60 років. Він є депутатом Лебединської райради, також - заступником голови Лебединської районної адміністрації», - сказала Біганова.

    За її даними, чоловік загинув миттєво.

    «По даному факту поліцією вже розпочате кримінальне провадження за ст. 115 ККУ «Вбивство», в рамках якого слідчі встановлюють всі обставини і причини загибелі чоловіка. Допитуються зараз всі, хто з ним був», - додала речник районної Нацполіції.

    Нагадаємо, в Україні заборонили полювання на деяких тварин

    Джерело: 112 Україна

    Читайте також
    смерть Сумщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ