На Прикарпатті двоє чоловіків ґвалтували 15-літню дівчину і все знімали на відео

Зловмисників поліція вже затримала

У Коломиї двоє чоловіків ґвалтували 15-літню дівчину і все знімали на відео. Надзвичайний випадок стався у помешканні одного із кривдників. Зловмисників поліція вже затримала. У скоєному вони не зізналися, йдеться в сюжеті НТК. Поліція каже, що дівчина отримала сильну психологічну травму, оскільки все, що відбувалося, чоловіки фільмували на



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Зловмисників поліція вже затримала

У Коломиї двоє чоловіків ґвалтували 15-літню дівчину і все знімали на відео. Надзвичайний випадок стався у помешканні одного із кривдників.

Зловмисників поліція вже затримала. У скоєному вони не зізналися, йдеться в сюжеті НТК.

Поліція каже, що дівчина отримала сильну психологічну травму, оскільки все, що відбувалося, чоловіки фільмували на відео.

За словами начальника Коломийського міського відділу поліції Остапа Білейчука, правопорушники затримані.

«Порушено декілька кримінальних справ за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої) і ст. 156 (розбещення неповнолітніх) ККУ. Завтра зловмисникам буде обиратися запобіжний захід. Один з них 1982 р. н. – житель Волинської області, другий – житель Коломиї 1975 р. н.», – розповів Білейчук.

Як встановили правоохоронці, напередодні вони познайомилися з дівчиною біля фонтана в Коломиї, попросили її номер телефону. Дівчинка відмовилася, але сказала, де навчається.

Після закінчення пар вони прийшли до неї в навчальний заклад і запросили на обід. Вона погодилася, після того запросили до квартири. Запропонували алкоголь. Вона не вживала. Чоловіки випили і почали над дівчиною знущатися.

Злочинців затримали на тій самій квартирі після заяви матері потерпілої.