На Прикарпатті покажуть виставу про Модільяні, картина якого встановила рекорд

Стартова ціна лота картини Модільяні на аукціоні оцінюється в $150 млн

Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Івана Франка готується до прем'єри вистави «Модільяні», яка розповість про три останні роки життя великого художника, картина якого сьогодні встановила рекорд стартової ціни для творів мистецтва на аукціоні. Як повідомляє The Guardian, стартова ціна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

« Лежача оголена (на лівому боці) » виставлена на аукціон за 150 мільйонів доларів

Стартова ціна лота картини Модільяні на аукціоні оцінюється в $150 млн

Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Івана Франка готується до прем'єри вистави «Модільяні», яка розповість про три останні роки життя великого художника, картина якого сьогодні встановила рекорд стартової ціни для творів мистецтва на аукціоні.

Як повідомляє The Guardian, стартова ціна картини «Лежача оголена (на лівому боці)» становить 150 мільйонів доларів. Картина, яка була написана у 1917 році, буде продана на торгах, організованих аукціонним домом Sotheby's.

За словами Саймона Шоу, співголови відділу імпресіонізму і сучасного мистецтва Sotheby's, ця робота була радикально новаторською і займає важливе місце в історії мистецтва.

«Ця картина стала переосмисленням оголеності в сучасній епосі», - підкреслив він.

27 і 28 квітня в Івано-Франківську відбудеться прем'єра вистави «Модільяні», яка позиціонується як експериментальна постановка режисера Ростислава Держипільського.

За словами авторів вистави, в сценічному сюжеті зійдуться два часи і два виміри — лікарня для душевнохворих, в якій живуть пацієнти-художники, а також Париж початку ХХ ст., коли жив, любив і малював геніальний Амедео Модільяні. У головній ролі — заслужений артист України Олексій Гнатковський.

На одну з ключових ролей у виставі запросили видатного українського актора Сергія Романюка, для якого івано-франківський театр — рідний дім. Можливо, спектакль «Модільяні» покажуть також у рамках Міжнародного фестивалю «Порто-Франко», який пройде в середині червня.