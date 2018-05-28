На Прикарпатті пройдуть безстрокові акції протесту з вимогою відремонтувати дорогу

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У протестних акціях візьмуть участь мешканці півтора десятка сіл Косівського та Надвірнянського районів

1 червня громадськість Косівщини та Надвірнянщини розпочинає безстрокову акцію протесту з вимогою відремонтувати дорогу Яблунів – Делятин.

Про це повідомляє місцеве видання kurs.if.ua.

У протестних акціях візьмуть участь мешканці півтора десятка сіл Косівського та Надвірнянського районів. Мітингувальники збираються біля школи у селі Стопчатів та біля КПП у Делятині (на роздоріжжі Коломия – Надвірна).

«Запрошуємо взяти участь в акції всіх громадян сіл Заріччя, Чорний Потік, Білі Ослави, Чорні Ослави, Лючки, С. Березів, Б. Березів, В. Березів, Н. Березів, Люча, Стопчатів, Акрешори, Текуча та смт. Яблунів, громадські організації, політичні партії, учасників АТО, добровольців АТО, ДУК-ПС, С-14, Національна Дружина, Азов, Національний Корпус, волонтерів та людей доброї волі. А також щиро просимо організувати важкий транспорт для дров, бочок, наметів, типові польові кухні і т. д. Легкий транспорт для перевезення людей, які неспроможні добратись до місця акції. Бізнесменів пожертвувати продовольчі товари на час проведення безстрокової акції. Просимо прибути волонтерів-медиків на час проведення безстрокової акції», – закликає оргкомітет протестної акції.

Учасників акції просять взяти з собою речі першої необхідності.

«Наша акція є позапартійною та аполітичною та проводиться з суспільно-економічною метою для вирішення даної проблеми. Вона спрямована не проти місцевої влади як такої, а буде спрямована проти чиновників, які не виконують своїх посадових обов'язків. Оцінку їхній роботі ми вже дали, а рівень кваліфікації на займаних посадах нехай оцінить Кабінет міністрів України. Ми за долучення до акції різних політичних сил, але їхні висловлювання потрібно сприймати як заяви очільників цих партій, а не як думку координаційної ради», – інформує організаційний комітет.