У Вінниці викрили нарколабораторію в домашніх умовах



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Триває слідство

Вінницьким міським судом ухвалено обвинувальний вирок у кримінальному провадженні відносно жителя м. Вінниці, якого визнано винним за незаконне виготовлення та зберігання психотропних речовин, незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, незаконне придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин.

Так, вказаний чоловік в 2017 році, перебуваючи у м. Вінниця, у своїй квартирі виготовляв психотропну речовину. Почерпнувши знання із Інтернету і скориставшись своїми знаннями з хімії, зайнявся виробництвом психотропної речовини – амфетаміну. Обладнав свою квартиру під наркомайстерню: різної ємності колби і пробірки, ваги, каністри і необхідні компоненти для виготовлення кінцевого продукту. Відсутність спеціальної освіти не завадила «наркоділку» займатися виготовленням психотропної речовини.

Але все ж правосуддя уникнути йому не вдалось. Органи поліції в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання обвинуваченого виявили та вилучили: психотропну речовину, обіг якої обмежено, – амфетамін, масою 21,8780 г., прекурсор – фенілнітропропен, масою 147,7114 г. та обладнання для виготовлення психотропної речовини.

Крім того, під час обшуку вилучено: дев’ять бойових патронів калібру 9 мм та сто шістдесят один патрон калібру 7,62.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

За наслідками досудового розслідування обвинувальний акт у даному провадженні скеровано до Вінницького міського суду для розгляду по суті.

За принципової позиції державного обвинувачення Вінницьким міським судом «наркоділка» визнано винним у вчиненні вищевказаних злочинів, призначено йому покарання у виді шести років позбавлення волі та взято під варту в залі суду.

Джерело: real-vin.com