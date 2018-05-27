На пункті пропуску «Каланчак» затримали кримчанку, яку розшукували за дезертирство

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39-річну жінку затримали вночі на контрольному пункті в'їзду-виїзду «Каланчак»

26 травня українські прикордонники затримали на адмінкордоні з Кримом жительку півострова, яка перебуває в розшуку за дезертирство. Про це повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України.

За інформацією відомства, 39-річну жінку затримали вночі на контрольному пункті в'їзду-виїзду «Каланчак», коли вона прямувала з Криму на материкову частину України.

«Під час перевірки документів прикордонники встановили, що, відповідно до бази даних, громадянка розшукується правоохоронними органами України за вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 408 (дезертирство)», – йдеться в повідомленні.

Як стверджують прикордонники, затримана проходила службу у військовій частині Збройних сил України на території Криму, «але після російської анексії півострова не прибула до своєї частини, яка була переміщена на материк».

Прикордонники передали її Національній поліції України. Ім'я кримчанки не розголошується. Її позиція щодо затримання на цей момент невідома.