На пункті пропуску «Мар’їнка» затримали авто, у якому приховано перевозили $76,5 тис.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порушник і грошові кошти в установленому порядку передані співробітникам СБУ

На контрольному в'їзду-виїзду (КПВВ) «Мар’їнка» на Донбасі працівники фіскального наряду ДФС України зі складу Об'єднаних сил затримали автомобіль, в якому приховано перевозили 76,5 тис доларів.

Про це інформує прес-центр ООС Facebook.

Інцидент стався 11 травня в 18:00.

«Зазначені дії були припинені. Порушник і грошові кошти в установленому порядку передані співробітникам СБУ зі складу Об'єднаних сил», - повідомили в прес-центрі.

Посилена робота по припиненню контрабанди в районі проведення операції Об'єднаних сил проводилася згідно з розпорядженням командувача ООС і за допомогою засобів і сил СБУ, Державної прикордонної служби України, Нацполіції України і ДФС України зі складу Об'єднаних сил.