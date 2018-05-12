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    На пункті пропуску «Мар’їнка» затримали авто, у якому приховано перевозили $76,5 тис.

    • Сьогодні, 03:02
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    Порушник і грошові кошти в установленому порядку передані співробітникам СБУ

    На контрольному в'їзду-виїзду (КПВВ) «Мар’їнка» на Донбасі працівники фіскального наряду ДФС України зі складу Об'єднаних сил затримали автомобіль, в якому приховано перевозили 76,5 тис доларів.

    Про це інформує прес-центр ООС Facebook.

    Інцидент стався 11 травня в 18:00.

    «Зазначені дії були припинені. Порушник і грошові кошти в установленому порядку передані співробітникам СБУ зі складу Об'єднаних сил», - повідомили в прес-центрі.

    Посилена робота по припиненню контрабанди в районі проведення операції Об'єднаних сил проводилася згідно з розпорядженням командувача ООС і за допомогою засобів і сил СБУ, Державної прикордонної служби України, Нацполіції України і ДФС України зі складу Об'єднаних сил.

    ДФС СБУ Facebook
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