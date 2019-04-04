На Рівненщині до лікарні доправили хлопчика, якого тиждень мати не випускала з квартири



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Хлопчика визволяли рятувальники, діставшись драбиною до вікна квартири на сьомому поверсі

У місті Вараш Рівненської області до лікарні доправили чотирирічного хлопчика, якого нетвереза матір тиждень не випускала з квартири, передає УНІАН.

Як повідомив керівник прес-служби Головного управління ДСНС України у Рівненській області Дмитро Мельник, 3 квітня до рятувальників звернулися працівники поліції з проханням допомогти відкрити двері квартири, розташованої на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

На місці події працівники ДСНС змушені були використати автодрабину і через вікно потрапити в помешкання та відкрити вхідні двері, оскільки жінка, яка там перебувала, не відчиняла. У квартирі поліцейські та працівники соціальних служб побачили нетверезу 24-річну матір і хлопчика.

Своєю чергою у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Рівненській області повідомили, що інформація про допомогу правоохоронців за місцем проживання жительки Вараша, яка неналежно виконує материнські обов’язки щодо своєї малолітньої дитини, надійшла від працівника міського центру соціальних служб.

«Працівники сектору реагування патрульної поліції, які одразу виїхали на виклик, з’ясували, що протягом тижня матір не приводила чотирирічного сина у садочок. Коли до їхнього місця проживання навідались соціальні працівники, жінка, яка перебувала у квартирі з дитиною, на стук у двері не реагувала», - йдеться у повідомленні.

За інформацією соціальних служб міста, раніше молода матір неодноразово потрапляла у їхнє поле зору через зловживання алкоголем, неналежне виконання материнських обов’язків і перебувала на обліку.

«Торік жінка стала на шлях виправлення – влаштувалась на роботу та припинила вживати спиртні напої. Нині ж, дізнавшись, що кілька днів поспіль хлопчик не відвідує садочок, а його матір безпричинно не виходить на роботу, соціальні працівники підняли тривогу і звернулися до поліції», - зазначили у відомстві.

За даними правоохоронців, жінка перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння. Це підтвердив висновок освідчення — 3,15 проміле алкоголю в крові.

«Оскільки за таких умов подальше перебування малолітньої дитини вдома було неможливим, хлопчика помістили до дитячого відділення медичного закладу», - додали в поліції.

Відносно матері дитини поліцейські склали адміністративний протокол за фактом неналежного виконання батьківських обов’язків за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Протокол направлено на розгляд до місцевого суду. Санкція статті передбачає попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі вирішується питання про повторне взяття сім’ї під супровід.