На Донбасі за час російської агресії від мін загинули 27 дітей
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Розсилка
На сьогодні територія України, яка вважається забрудненою вибухонебезпечними предметами, становить приблизно 16 тис. кв. км
За п’ять років, від початку збройної агресії РФ на українському Донбасі унаслідок підриву на мінах загинули 269 цивільних людей, 27 із яких - діти. Про це заявив начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Максим Комісаров під час брифінгу, повідомляє «Укрінформ».
З особового складу ЗСУ на мінно-вибухових пристроях постраждали 1032 особи, з яких 228 загинули.
«Із початку збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей унаслідок підриву на мінах і вибухонебезпечних залишків війни постраждали 833 цивільні особи, з них 269 осіб загинули, 564 - поранено. Із цих 833-х осіб, на жаль, є 125 дітей, 27 із яких загинули та 98 поранені», - зазначив Комісаров.
Він зазначив, що на сьогодні територія України, яка вважається забрудненою вибухонебезпечними предметами, становить приблизно 16 тис. кв. км.
Також важливо нагадати, що у січні 2019 року президент України Петро Порошенко підписав закон про протимінну діяльність в Україні.
Законопроектом визначається:
- перелік об’єктів та суб’єктів протимінної діяльності, порядок їх створення, організаційні та процедурні засади діяльності;
- вимоги до фахівців у сфері протимінної діяльності і розмінування та їх обов’язки;
- джерела фінансування протимінної діяльності;
- порядок обліку операторів протимінної діяльності, надання допомоги постраждалим особам (жертвам) від вибухонебезпечних предметів, визначення статусу територій для потреб протимінної діяльності;
- повноваження інспекції з контролю якості протимінної діяльності та секретаріату центру протимінних операцій тощо.
Між іншим, за даними розвідки бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.
Також нагадаємо, що ООН закликає активізувати роботи з розмінування на сході України.
Минулої доби бойовики випустили по позиціях Об'єднаних сил більше сотні снарядів, є втрати.