На Донбасі за час російської агресії від мін загинули 27 дітей



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На сьогодні територія України, яка вважається забрудненою вибухонебезпечними предметами, становить приблизно 16 тис. кв. км

За п’ять років, від початку збройної агресії РФ на українському Донбасі унаслідок підриву на мінах загинули 269 цивільних людей, 27 із яких - діти. Про це заявив начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Максим Комісаров під час брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

З особового складу ЗСУ на мінно-вибухових пристроях постраждали 1032 особи, з яких 228 загинули.

«Із початку збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей унаслідок підриву на мінах і вибухонебезпечних залишків війни постраждали 833 цивільні особи, з них 269 осіб загинули, 564 - поранено. Із цих 833-х осіб, на жаль, є 125 дітей, 27 із яких загинули та 98 поранені», - зазначив Комісаров.

Він зазначив, що на сьогодні територія України, яка вважається забрудненою вибухонебезпечними предметами, становить приблизно 16 тис. кв. км.

Також важливо нагадати, що у січні 2019 року президент України Петро Порошенко підписав закон про протимінну діяльність в Україні.

Законопроектом визначається:

перелік об’єктів та суб’єктів протимінної діяльності, порядок їх створення, організаційні та процедурні засади діяльності;

вимоги до фахівців у сфері протимінної діяльності і розмінування та їх обов’язки;

джерела фінансування протимінної діяльності;

порядок обліку операторів протимінної діяльності, надання допомоги постраждалим особам (жертвам) від вибухонебезпечних предметів, визначення статусу територій для потреб протимінної діяльності;

повноваження інспекції з контролю якості протимінної діяльності та секретаріату центру протимінних операцій тощо.

Документом передбачені норми, які регулюють, зокрема, страхування відповідальності під час розмінування та публічних закупівель у сфері протимінної діяльності. Законопроектом також визначаються істотні умови договору про закупівлю робіт та (або) послуг в сфері протимінної діяльності та пропонується встановити відповідальність за порушення законодавства у сфері протимінної діяльності як суб'єктів протимінної діяльності, так і фахівців. Відтак фінансувати протимінну діяльність в Україні можна з коштів державного, місцевого бюджетів, за кошти установ, а також міжнародних організацій.

Також закон передбачає створення реєстру операторів протимінної діяльності — організацій, які мають право займатися таким видом господарської діяльності (для такого виду діяльності необхідно буде обов'язково отримати ліцензію).

Стаття 11 закону визначає тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, а також території, на яких велися бойові дії, імовірно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Вони підлягають технічному та нетехнічному обстеженню.

Також закон вводить поняття Центру протимінних операцій — це орган центральної влади, який буде координувати протимінну діяльність в Україні та реалізовувати державну політику в цьому напрямку. Центр буде щорічно подавати план діяльності, у якому визначати перелік територій для розмінування, порядок робіт, внесення даних операторів до реєстру.

У пояснювальній записці ініціатори закону вказують, що відповідно до річного звіту Landmine Monitor 2016 Україна знаходиться на п’ятому місці у світі за кількістю жертв від мін та інших вибухонебезпечних предметів після Афганістану, Лівії, Ємену та Сирії.

Між іншим, за даними розвідки бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Також нагадаємо, що ООН закликає активізувати роботи з розмінування на сході України.

Минулої доби бойовики випустили по позиціях Об'єднаних сил більше сотні снарядів, є втрати.