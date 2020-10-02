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    На Рівненщині помер хлопчик, хворий на Covid-19

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    Під час перебування у стаціонарі в дитини виявили Covid-19 - На Рівненщині помер хлопчик, хворий на Covid-19
    Під час перебування у стаціонарі в дитини виявили Covid-19

    Дитина мала онкологічну патологію, а в лікарні у хлопя ще й виявили коронавірус

    У Рівненській обласній дитячій лікарні помер 13-річний хлопець, у якого діагностували коронавірус.

    Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

    Зазначається, що хлопчик 13 років з Рокитнівського району поступив до Рівненської обласної дитячої лікарні. Він мав онкологічну патологію. При поступленні ПЛР та ІФА тести показали негативний результат, так само, як і в його рідних.

    «Під час його перебування на стаціонарі в дитини виявили Covid-19. Лікування було здійснене згідно з протоколом, всіма медикаментами пацієнт був забезпечений. Але, на жаль, сьогодні вночі хлопчик помер», - повідомив головний лікар Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні Віталій Бойко.

    До слова, в Україні за минулу добу, 1 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4633 осіб. Одужали за минулу добу – 2148 людей (днем раніше – 2083), померли 68 осіб, (у попередній день 64). Загалом від початку пандемії станом на ранок 2 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 217661 людей, одужали 96591 особа, летальних випадків – 4261.

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    діти лікар Рівненщина коронавірус
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