Луценко прокоментував стан корупції в правоохоронних органах



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За корупцію до відповідальності притягнули близько 600 правоохоронців

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що з моменту його призначення за корупційні злочини були притягнуті до відповідальності близько 600 працівників поліції, а також 30 працівників Служби безпеки України.

Про це Луценко заявив в ефірі програми «Право на владу« на «1+1».

Так, Юрій Луценко розказав про корупцію в правоохоронних органах.

«Про корупцію в правоохоронних органах. Можу вам сказати, що під час моєї каденції до кримінальної відповідальності притягнуто близько 600 працівників поліції, зловлених разом з міністром Аваковим на зраді служби, близько 30 працівників СБУ. Сьогодні військова прокуратура затримала начальника відділу одного з депуртаментів центрального апарату (СБУ - ред.), який вимагав від іноземних громадян 100 тисяч долларів. Він був затриманий, ніхто його не покривав. І ГПУ, І СБУ спрацювали. Ці люди затримані. Також є близько 20 прокурорів, які притягуються до кримінальної відповідальності за хабарі», - заявив Луценко.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

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