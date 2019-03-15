  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Луценко прокоментував стан корупції в правоохоронних органах

    • Розсилка
    Луценко прокоментував стан корупції в правоохоронних органах

    За корупцію до відповідальності притягнули близько 600 правоохоронців

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що з моменту його призначення за корупційні злочини були притягнуті до відповідальності близько 600 працівників поліції, а також 30 працівників Служби безпеки України.

    Про це Луценко заявив в ефірі програми «Право на владу« на «1+1».

    Так, Юрій Луценко розказав про корупцію в правоохоронних органах.

    «Про корупцію в правоохоронних органах. Можу вам сказати, що під час моєї каденції до кримінальної відповідальності притягнуто близько 600 працівників поліції, зловлених разом з міністром Аваковим на зраді служби, близько 30 працівників СБУ. Сьогодні військова прокуратура затримала начальника відділу одного з депуртаментів центрального апарату (СБУ - ред.), який вимагав від іноземних громадян 100 тисяч долларів. Він був затриманий, ніхто його не покривав. І ГПУ, І СБУ спрацювали. Ці люди затримані. Також є близько 20 прокурорів, які притягуються до кримінальної відповідальності за хабарі», - заявив Луценко.

    Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

    Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

    На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

    7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

    Читайте також: 
    Антикорупційна прокуратура розслідує понад 10 проваджень в оборонній сфері - Холодницький 
    Як купувати зброю під час війни
    Юрій Луценко прокуратура СБУ РНБО НАБУ СІЗО розслідування Укроборонпром президент військова прокуратура Олег Гладковський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ