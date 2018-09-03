На російському телебаченні запустили щотижневу програму про Путіна



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За словами експертів, поява такої програми може пояснюватися недавнім падінням рейтингів Путіна

Пропагандистський телеканал «Росія-1» запустив передачу «Москва. Кремль. Путін», яка повністю присвячена «роботі і дозвіллю» президента РФ. У першому випуску, який вийшов увечері в неділю, 2 вересня, Путіна хвалили за «хорошу фізичну форму, напружений графік роботи, любов до дітей і пом'якшення пенсійної реформи».

За словами експертів, поява такої програми може пояснюватися недавнім падінням рейтингів Путіна.

Нову передачу анонсували лише напередодні прем'єри. Ніяких даних про зміст, періодичність та навіть ведучого програми «Москва. Кремль. Путін» не було до виходу першого випуску.

Виявилося, новий формат передбачає, що кожного тижня відомий кремлівський пропагандист Володимир Соловйов і його гості будуть розповідати «про роботу і дозвілля» Володимира Путіна. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, який з'явився в студії в першому випуску, описав програму як «спробу показати тиждень глави держави».

Перший випуск програми був зосереджений на чотирьох темах - це робоча поїздка Путіна до Сибіру, оголошення про «пом'якшення пенсійної реформи», відвідування сочинського центру «Сіріус» (Пєсков називав його дітищем президента) і відпочинок в Туві.

Одним з гостей Соловйова став пропагандист «Росії-1» з кремлівського пулу Павло Зарубін, у якого знайшлося для Путіна чимало схвальних слів. Його бесіда з Соловйовим була головним чином присвячена «жорсткому графику президента».

Джерело: ВВС Русская служба