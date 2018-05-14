На шахті у Донецькій області загинув гірник

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На місці трагедії працює комісія, експерти з’ясовують усі обставини інциденту

У понеділок, 14 травня, на шахті «Центральна» держпідприємства «Мирноградвугілля» у Донецькій області стався нещасний випадок, унаслідок чого загинув один гірник.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Загинув гірничий робітник дільниці шахтного транспорту Ісаєв Сергій Васильович, 1987 року народження, член Незалежної профспілки гірників України», — повідомив він.

На місці трагедії працює комісія, експерти з’ясовують усі обставини інциденту.

Волинець не уточнив, за яких саме обставин загинув шахтар. Водночас додав, що у 2017 році внаслідок аналогічного нещасного випадку теж загинув один гірник.