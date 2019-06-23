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    На Шрі-Ланці продовжили надзвичайний стан

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    На Шрі-Ланці продовжили надзвичайний стан

    Надзвичайний стан на Шрі-Ланці було оголошено 22 квітня, на наступний день після терактів, унаслідок яких загинули більше 250 осіб

    Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена з міркувань нацбезпеки продовжив ще на місяць режим надзвичайного стану.

    Про це повідомляє Сіньхуа.

    «Президент підписав спеціальне повідомлення, в якому зазначається, що надзвичайний стан діє заради громадської безпеки, охорони громадського порядку та забезпечення постачань і послуг, необхідних для життя суспільства», - йдеться в повідомленні.

    Надзвичайний стан на Шрі-Ланці було оголошено 22 квітня, на наступний день після терактів, унаслідок яких загинули більше 250 осіб і понад 500 отримали поранення.

    22 травня глава держави продовжив режим НС на місяць, оскільки сили безпеки проводили в країні розшук підозрюваних, пов'язаних із терактами.

    За даними поліції, загалом арештовано понад 100 осіб, підозрюваних у причетності до терактів.

    надзвичайний стан президент Шрі-Ланка
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