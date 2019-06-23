На Шрі-Ланці продовжили надзвичайний стан



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Надзвичайний стан на Шрі-Ланці було оголошено 22 квітня, на наступний день після терактів, унаслідок яких загинули більше 250 осіб

Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена з міркувань нацбезпеки продовжив ще на місяць режим надзвичайного стану.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«Президент підписав спеціальне повідомлення, в якому зазначається, що надзвичайний стан діє заради громадської безпеки, охорони громадського порядку та забезпечення постачань і послуг, необхідних для життя суспільства», - йдеться в повідомленні.

Надзвичайний стан на Шрі-Ланці було оголошено 22 квітня, на наступний день після терактів, унаслідок яких загинули більше 250 осіб і понад 500 отримали поранення.

22 травня глава держави продовжив режим НС на місяць, оскільки сили безпеки проводили в країні розшук підозрюваних, пов'язаних із терактами.

За даними поліції, загалом арештовано понад 100 осіб, підозрюваних у причетності до терактів.