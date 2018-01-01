На службу до Нацгвардії навесні призвуть чотири тис. українців

У 2018 році чергові призови громадян України на строкову військову службу відбудуться у квітні-травні і жовтні-листопаді

У рамках чергового призову громадян України на строкову військову службу в період з квітня по травень 2018 року до лав Національної гвардії України буде призвано 4 тис. людей, інформують у НГУ. «У квітні-травні поточного року буде проведено комплектацію на строкову службу до гвардії 4 тисячі осіб. Це дещо більше ніж минулоріч, адже



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У 2018 році чергові призови громадян України на строкову військову службу відбудуться у квітні-травні і жовтні-листопаді

У рамках чергового призову громадян України на строкову військову службу в період з квітня по травень 2018 року до лав Національної гвардії України буде призвано 4 тис. людей, інформують у НГУ.

«У квітні-травні поточного року буде проведено комплектацію на строкову службу до гвардії 4 тисячі осіб. Це дещо більше ніж минулоріч, адже помічаємо, що дуже багато солдатів переходить на контрактну службу», - цитує у вівторок прес-служба Нацгвардії начальника служби кадрової роботи головного управління НГУ підполковника Сергія Марічева.

Як повідомлялося, 15 лютого 2018 року президент України Петро Порошенко підписав указ №33/2018 про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, а також про терміни проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу в 2018 році.

Згідно з документом, президент постановив звільнити в запас із Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших законних військових формувань військовослужбовців, що вислужили встановлені строки строкової військової служби, у квітні-травні та в жовтні-листопаді 2018 року (а також у серпні - для військових-строковиків, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр та що вислужили встановлені строки строкової військової служби).

Також, згідно з указом, у 2018 році чергові призови громадян України на строкову військову службу відбудуться у квітні-травні і жовтні-листопаді.

На строкову військову службу призиватимуть придатних за станом здоров'я громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та осіб, які не досягли 27-річного віку і що не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Порошенко доручив Кабінету міністрів України визначити чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги витрат для проведення чергових призовів у 2018 році.

Цей указ набуває чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті