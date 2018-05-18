На столичному вокзалі з початку року зафіксовано понад сотню крадіжок та пограбувань

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На вокзалі «Київ-Пасажирський» періодично знаходяться роми із Закарпаття та Румунії

У 2018 році на головному залізничному вокзалі Києва відбулося 23 пограбування та 78 крадіжок особистого майна пасажирів. Про це повідомив начальник вокзалу станції «Київ-Пасажирський» Олег Шарварко.

«Якщо судити за офіційними цифрами, то в 2018 році на столичному вокзалі було зафіксовано 23 випадки пограбування, з них 18 було розкрито; 5 розбійних нападів, розкриті; 78 випадків крадіжки особистого майна пасажирів, з яких розкрито 32. Ще було два випадки нанесення тяжких тілесних ушкоджень, обидва вдалося розкрити», - розповів він.

За його словами, адміністрацією вокзалу також вирішується питання щодо наявності у вестибюлях та на платформах значної кількості безхатченків та осіб ромської національності. Всі ці люди в разі відсутності у них проїзних документів - видворяються з території вокзалу або передаються поліції, запевнив директор.

«Громадяни ромської національності традиційно масово бувають на вокзалі лише раз на рік, після Великодня в поминальні дні. До речі, цього року їх було разів у 10 менше, а ось істерії в пресі - разів у 10 більше. На територію вокзалу допускалися лише ті громадяни, які мали проїзні документи на потяги в найближчі 24 години, відповідно до правил пасажирських перевезень, іншим пропонувалося залишити вокзальний комплекс. Все фіксувалося актами, протоколами, фото- і відеозйомками», - розповів він.

Шарварко додав, що на київському вокзалі, як правило, періодично знаходяться роми із Закарпаття та Румунії.

Джерело: 112 Україна