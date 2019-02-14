На суд у справі Мангера прийшли підозрілі хлопці (фото)



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На суді з обрання Мангеру запобіжного заходу з'явилися невідомі у чорному Фото: УНІАН

Адвокати продовжують затягувати час на засіданні по обранню Мангеру запобіжного заходу

В залі суду, де 14 лютого триває засідання щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, побільшало дивних хлопців, ззовні схожі на так званих тітушок.

Як передає УНІАН, на початку сьогоднішнього судового засідання в залі перебували лише журналісти, а також донька Мангера і один з його прихильників. Однак, ближче до вечора в залі з’явилося близько 5 осіб у чорному однаковому одязі і бейсболках. Вони просто сидять на лавах у залі суду. Один з них навіть посварився з оператором одного з телеканалів за те, що той його фільмував на відеокамеру.

Тим часом, адвокати продовжують затягувати час. Вони висловлюють зауваження буквального до кожної сторінки матеріалів справи, намагаючись звести розгляд запобіжного заходу до розгляду справи по суті.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер під час судового засідання по обранню йому запобіжного заходу 13 лютого заявив, що вбивство активістки Катерини Гандзюк організував генерал Служби безпеки України Данило Доценко.

У Службі безпеки України назвали ці звинувачення повним абсурдом. На думку спікера СБУ Олени Гітлянської, метою відповідної заяви Мангера було «намагання нівелювати великий обсяг доказової бази, яку проти нього зібрала Служба безпеки»

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

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