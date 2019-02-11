Справа Гандзюк. «Батьківщина» в небезпеці?

Владислав Мангер – голова Херсонської обласної ради, до недавнього часу представляв «Батьківщину», але у зв’язку зі звинуваченнями призупинив членство у партії

Хто такий Владислав Мангер і чому партія Тимошенко спочатку зреклася його, а потім стала на його захист?

«Громадянину Мангеру В. М. оголошено підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк». Повідомлення такого змісту на своїй сторінці у понеділок вранці виклав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Таким чином, влада назвала першого високопосадовця, підозрюваного в організації вбивства в.о. керуючої справами виконкому Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Владислав Мангер – голова Херсонської обласної ради, до недавнього часу представляв «Батьківщину», але у зв’язку зі звинуваченнями призупинив членство у партії.

Раніше головними підозрюваними в організації вбивства називали Олексія Левіна і Ігоря Павловського. Перший був помічником депутата Херсонської облради від Радикальної партії другий - помічником народного депутата від БПП Миколи Паламарчука.

«Главком» розбирався, чому розслідування убивства Ганздюк отримало розвиток саме у розпал виборчої кампанії. І чи не є озвучені звинувачення – політичним замовленням проти одного з лідерів президентської гонки. Принаймні, саме про це сьогодні вже заявила партія «Батьківщина».

Ігор Павловський був помічником народного депутата від БПП Миколи Паламарчука

Хто такий Владислав Мангер

Владислав Мангер – голова Херсонської обласної ради з 27 вересня 2016 року, раніше був депутатом. До роботи у Херсоні встиг попрацювати у Криму. В листопаді 2006-го його призначили заступником начальника податкової інспекції Керчі. А через п’ять місяців перевели на посаду начальника податкової інспекції Херсона, де він пропрацював до квітня 2011-го. Примітно, що до 2013 року Владислав Мангер був членом Партії регіонів, що абсолютно не дивно, зважаючи на регіон і високі посади, які він займав. Мангер також є директором ТОВ «Екозерно».

Після публічних звинувачень на адресу Мангера, 8 лютого обласне відділення «Батьківщини» виключило його із своїх лав, закликавши також скласти із себе повноваження очільника облради.

Але вже своєю наступною заявою від 11 лютого «Батьківщина» різко змістила акценти. Тепер партія заявляє про політичні мотиви звинувачень, висунутих Мангеру, та провокації, яка чинна влада, начебто влаштовує проти Тимошенко. «Підозра Мангеру оголошена винятково в політичних цілях як метод нечесної боротьби за владу», ідеться на початку заяви. У партії тепер згадали, що Владислав Мангер ще 31 січня заявив, що призупиняє своє членство в «Батьківщині» і вимагає проведення незалежного розслідування. «Генеральна прокуратура і медіасупровід Порошенка роблять усе, щоб вивести з-під звинувачень членів команди чинного президента», вважають у Тимошенко.

Олексій Левін був помічником депутата Херсонської облради від Радикальної партії

В чому провина Мангера. Версія слідства

Владислав Мангер, за версією слідства, є вершиною злочинної схеми з вбивства Катерини Гандзюк. Нині «свідки дають викривальні свідчення щодо причетності цього чиновника до організації вбивства Катерини Гандзюк», - заявив під час брифінгу Генеральний прокурор Юрій Луценко. За його словами злочинна схема виглядала так: замовником скоєння злочину начебто є Мангер, який частково профінансував співорганізатора Олексія Левіна (псевдоним Москал, був помічником депутата облради від Радикальної партії Миколи Ставицького. Щоправда потім Ставицький вийшов з партії) і Ігоря Павловського (помічника народного депутата від БПП Миколи Паламарчука). Вони найняли Сергія Торбіна, ветерана АТО (колишній працівник МВС з позивним «Опер»), який в свою чергу найняв побратимів Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова і Микину Грабчука. Останній безпосередньо, за даними слідства, скоїв напад на активістку 31 липня 2018 року. Не пізніше 4 серпня Павловський з відома Левіна передав Торбіну не менше $4 тисячі за вчинення злочину, а також дав вказівку усім учасникам нападів вжити заходів для унеможливлення їх викриття правоохоронними органами. Сам Торбін передав по $500 безпосереднім виконавцям злочину. Владислав Мангер, за даними слідства, нібито профінансував закупівлю знаряддя вбивства та засобів зв’язку.

Як Мангер пов’язаний із Левіним

Після вбивства Катерини Гандзюк і оголошення слідством Олексія Левіна головним організатором злочину, громадські активісти звернули увагу на роль Владислава Мангера у справі. Нібито ці двоє людей були пов’язані між собою. Херсонський чиновник всіляко це заперечував, відхрещуючись від Левіна. Та нещодавнє розслідування журналістів програми «Схеми», яка проаналізувала публічні реєстри, доводить зворотне. Розслідування доводить, що люди з оточення очільника облради мають бізнес з підозрюваними у нападі і вбивстві на Катерину Гандзюк. Журналісти встановили, що за тиждень до нападу на Катерину один із юристів Мангера передав Олексію Левіну базу відпочинку Oasis Beach в Лазурному на Чорному морі за символічну орендну плату у 500 грн на місяць. За даними журналістів, директором фірми «Лазурний відпочинок», яка розпоряджається базою відпочинку, є Андрій Мурашкін. Він ще у 2016 році був радником з юридичних питань голови Херсонської облради, а зараз нібито таким уже не є.

Після вбивства Гандзюк і оголошення слідством Левіна головним організатором злочину, громадські активісти звернули увагу на роль Мангера у справі

Мотиви злочину

У понеділок 11 січня у херсонській квартирі Владислава Мангера відбулися слідчі дії. Після їх завершення Шевченківський суд Києва має обрати підозрюваному міру запобіжного заходу, повідомив Юрій Луценко. Владислав Мангер уже заявив, що не буде тікати з країни через підозру в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк. «Я з Катериною взагалі не був знайомий і ніяких зв'язків із нею в мене не було», — запевнив він журналістів.

Окрім голови Херсонської обласної ради під підозру потрапив і заступник очільника Херсонської облдержадміністрації Євген Рищук. За словами генпрокурора Луценка, слідство володіє доказами про корумповану діяльність цього чиновника. Про те, чи пов’язана ця корупційна діяльність зі справою Гандзюк, не повідомляється.

Тим часом заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук повідомив про те, що подав заяву про тимчасове відсторонення із своєї посади на час проведення розслідування, а сам виїхав до Києва, аби «хоч таким чином допомогти слідству» у справі вбивства Катерини Гандзюк. За словами Луценка, у слідства наразі немає доказів обізнаності Євгена Рищука у «планах Мангера та інших учасників убивства Гандзюк». Натомість «слідство володіє певними фактами і доказами, які свідчать про його ймовірно корумповану діяльність, також пов’язану із підпалами лісу», - повідомив генпрокурор. Саме оборудки з лісом багато і жорстко критикувала Катерина Гандзюк, зокрема і підпал дерев у Олешківському районі наприкінці травня минулого року. У липні 2018-го під стінами обласної ради громадські активісти навіть провели пікет, вимагаючи припинити підпали, які вчинялися з метою вирубок і подальшого продажу лісу. Все це може бути опосередкованими доказами мотивів вчинення злочину.

Громадські активісти серед причетних до злочину називали ім’я і глави Херсонської обласної держадміністрації Андрія Гордєєва, але генпрокуратура, за словами Луценка, не має доказів про причетність до організації вбивства цього чиновника.

Михайло Глуховський, «Главком»