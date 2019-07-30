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    На суді у справі «Сармата» були присутні 11 обвинувачених

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    <p>На першому засіданні у справі про вбивство Олешка знаходилися 11 обвинувачених</p> - На суді у справі «Сармата» були присутні 11 обвинувачених

    На першому засіданні у справі про вбивство Олешка знаходилися 11 обвинувачених

    Фото: МВС

    У поліції заявили, що безпосередні замовники вбивства Віталія Олешка відомі, їх затримання – «це справа часу»

    На першому засіданні  Бердянського районного суду у «справі Сармата» були розглянуті клопотання про продовження запобіжного заходу для обвинувачених у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка.

    Про це 30 липня повідомляє Департамент комунікації МВС України.

    Перший заступник Голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін заявив, що на першому засіданні у справі про вбивство Олешка знаходилися 11 обвинувачених.

    «Ці одинадцять - це всі ті, хто мав відношення до вбивства Віталія Олешка від виконавців до організаторів. Поки залишаються на свободі безпосередні замовники, вони відомі, та їх затримання - це справа часу», - зазначив Аброськін.

    Нагадаємо, поліція затримала підозрюваних у скоєнні злочину: колишнього бійця батальйону «Торнадо» Артема Матюшина, голову будівельної фірми «НК «Промбуд» Миколу Ломаку, а також Олександра Обухова та Максима Володимиренкова.

    За версією правоохоронців, саме ці особи приїхали до будинку «Сармата», спостерігали за ним та застрелили.

    Згодом за підозрою в організації вбивства Олешка у Бердянську затримали місцевого бізнесмена Михайла Сігіду, у Львові - Віктора Власюка, а у Дніпрі - Євгена Бродського.

    Як відомо, Віталій Олешко був застрелений 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини і товариша. Він загинув на місці, вбивця зник.

    Нагадаємо, Печерський суд Києва  ухвалив рішення залишити під вартою до 1 серпня підозрюваного в організації замовного вбивства учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка Михайла Сігіду.

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