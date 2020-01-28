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    Технології

    Німецькі інженери вирішили проблему маленьких екранів смарт-годинників

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    Керувати годинником і додатковими дисплеями можна через зовнішній комп&rsquo;ютер - Німецькі інженери вирішили проблему маленьких екранів смарт-годинників
    Керувати годинником і додатковими дисплеями можна через зовнішній комп’ютер

    Розробники приєднали до смарт-годинників ремінці з вбудованими дисплеями і сенсорними технологіями

    Основний недолік розумних годинників — обмеженість виведеної інформації на екран через його маленькі розміри. Німецькі вчені вирішили подбати про цю проблему та зібрали кілька прототипів годинників, у ремінець яких вбудовані додаткові сенсорні екрани.

    Розробка буде представлена на конференції ACM CHI у квітні цього року.

    «Інженери з Дрезденського технічного університету на чолі з Раймундом Дахсельтом представили StrapDisplays — інтерактивні ремінці для годинників з вбудованими дисплеями і сенсорними технологіями, що розширюють можливості введення і виведення інформації», - йдеться в оприлюдненому звіті.

    Основою для прототипів стали дві моделі смарт-годинників Samsung. Розробники від’єднали від них стандартні ремінці, встановивши власні з екранами на електронному чорнилі або монохромною OLED-матрицею. Керувати годинником і додатковими дисплеями можна через зовнішній комп’ютер.

    Розробники пропонують декілька варіантів концепцій інтерфейсу: додаткові екрани можна використовувати або як повноцінне продовження екрану, або відображати на них коротку інформацію, а деталі виводити на основний дисплей.

    Дослідження на добровольцях показало, що вони з легкістю розібралися з таким інтерфейсом розумних годинників, проте користувачі відзначили, що необхідність переведення погляду між екранами викликає незручності.

    технології
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