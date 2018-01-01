На Сумщині і Чернігівщині вдарять морози до -19

У п'ятницю в Києві до -6 градусів і невеликий сніг

У п'ятницю, 23 лютого, в Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-11 градусів, удень -4...-6 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер



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У п'ятницю в Києві до -6 градусів і невеликий сніг

У п'ятницю, 23 лютого, в Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-11 градусів, удень -4...-6 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, в Івано-Франківській області -5...-10 градусів, удень 0...-5 градусів.

У Карпатах невеликий сніг, температура вночі -3...-8 градусів, удень -1...-6 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-13 градусів, удень -2...-7 градусів; в Чернігівській і Сумській областях вночі до -11...-19 градусів, удень -5...-11 градусів. У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-13 градусів, удень -1...-7 градусів; в Полтавській області вночі -11...-16 градусів, удень -5...-10 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -9...-14 градусів, удень -1...-7 градусів; в Харківській області вночі -12...-17 градусів, удень -6...-11 градусів.

На півдні України хмарно, сніг, вдень з дощем, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, удень -2...+3 градуси.

У Криму хмарно, сніг з дощем, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень -2...+3 градуси.