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    На Тернопільщині під колесами вантажівки загинула восьмирічна дівчинка

    • Розсилка
    На Тернопільщині під колесами вантажівки загинула восьмирічна дівчинка

    Дитина померла ще до приїзду лікарів швидкої

    Сьогодні в Чорткові Тернопільської області під колесами автомобіля марки Mitsubishi Canter загинула восьмирічна дитина. Її мама з тілесними ушкодженнями потрапила до лікарні.

    Про це повідомляє ГУНП Тернопільській області.

    Водій транспортного засобу, рухаючись вулицею Шевченка, виїхав на тротуар. В цей момент там проходила мама зі своєю малолітньою донькою. В результаті - перехожі опинилися під колесами іномарки. Дівчинка померла ще до приїзду лікарів швидкої.

    Відомості про подію внесені до ЄРДР за статтею 286 частина 2 ККУ. Водія направили в медзаклад, аби перевірити його на стан сп'яніння. Вирішується питання про затримання кермувальника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває слідство.

    Нагадаємо, напередодні у поліції розповіли, що у ході операції «Перевізник» було оглянуто близько 28 тисяч автобусів. З них 764 транспортних засоби виявилися технічно несправними. 

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