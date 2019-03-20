На Тернопільщині сталася аварія на залізниці, вагон з пасажирами зійшов з рейок



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Перекинувся середній вагон дизель-поїзда, який курсував за маршрутом Тернопіль-Заліщики

Під час огляду на рейках експерти виявили подряпину бетонних шпал довжиною 160 метрів

На перегоні Прошова-Микулинці на Тернопільщині сталася аварія з дизель-поїздом, який курсував за маршрутом Тернопіль-Заліщики.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

«19 березня близько 20:30 перекинувся середній вагон потяга. Передня пара коліс вагону зійшла з рейок», - зазначили в поліції.

За попередніми даними, у дизель-поїзді було три пасажирських вагони. На момент аварії у вагонах перебувало близько 50 пасажирів.

«На місці ДТП поїзд простояв приблизно 30 хвилин. Під час огляду на рейках експерти виявили подряпину бетонних шпал довжиною 160 метрів. По даному факту триває перевірка, встановлюються остаточні причини аварії», - повідомили правоохоронці.

За даними поліції, постраждалих немає. Усіх пасажирів пересадили в перший вагон, і поїзд продовжив рух до станції «Заліщики».

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група та бригада Тернопільського локомотивного депо.

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