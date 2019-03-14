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    У Харкові швидкісний поїзд збив 20-річну дівчину

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    У Харкові швидкісний поїзд збив 20-річну дівчину

    Трагедія сталася на станції Новоселівка

    У середу ввечері, 13 березня, в Харкові потяг збив 20-річну дівчину на станції Новоселівка.

    Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області, трагедія сталася на станції Новоселівка.

    Смертельну травму дівчині завдав поїзд сполученням Харків-Київ.

    «На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що дівчина вибігла на рейки перед рухомим поїздом і отримала смертельні травми«, - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що Центральний залізничний вокзал в Києві в 2018 році обслужив 23,4 млн пасажирів у дальньому сполученні.

    Харків трагедія потяг
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