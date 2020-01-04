На Тернопільщині ветеран АТО пішов з життя, попередня причина - самогубство



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На Тернопільщині загинув Микола Муравський «Цибуля»

Восени 2019 року Муравський повернувся з зони ООС

Сьогодні помер пластун-військовик, боєць 8-го батальйону Української Добровольчої Армії «Аратта» ст.пл. Микола Муравський «Цибуля».

Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин на своїй сторінці в Facebook.

«Активний учасник Революції Гідності. З початком військових дій на Донбасі займався волонтерською діяльністю в зоні АТО. В 2017 році вступив до 8-го батальйону Української Добровольчої Армії «Аратта». Восени 2019 року повернувся з зони ООС. Загинув в мирний час, не витримала психіка. У Миколи залишилася дружина та двоє дітей», - написав він.

Останнім часом Муравський сприяв створенню осередку Пласту в с. Озерна на Тернопільщині.

«Друг «Цибуля» вступив до Пласту в 2006 році. Юнакував в гуртку «Пілігрими» підготовчого куреня ім. Омеляна Польового станиці Зборів на Тернопільщині. Пластову присягу склав 17 травня 2008 року на окружному Святі Весни. Був виховником юнацького гуртка «Побережники». Доброволець пластового куреня «Орден Залізної Остроги». Учасник окружного табору «Дух нашої давнини» 2006 р., станичних та курінних таборів 2007-2011 рр., крайових таборів «Легіон» 2009-2010 рр. та Крайового вишкілького табору 2011р. Співорганізатор окружного заходу до Дня пам’яті героїв Крут 2012 р., курінного табору підготовчого куреня ім. О. Польового 2012 р.

Новину про непоправну втрату поширили також на сторінці Аратта 8-й батальйон УДА Української Добровольчої Армії.

«Сьогодні наш побратим віддав Богу Душу…Вічна пам’ять, співчуття рідним. Попередня версія самогубство. Що було насправді і за яких оставин загинув Микола встановить слідство… Війна продовжує свою криваву жатву. Бережімо один одного, будьмо уважні! Життя таке коротке! Інформація про прощання та похорон далі буде.

Герої не вмирають!» — йдеться у записі.