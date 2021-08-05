На Тернопільщині жінка поважного віку випала з балкона і повисла на мотузках (відео)

Рятувальники вчасно зняли бабусю з висоти четвертого поверху

У місті Теребовля у Тернопільській області надзвичайники врятували 81-річну бабусю, що випала з балкона. Про це пише пресслужба ДСНС.

Рятувальники встановили, що жінка, місцева жителька, 1940 року народження, випала з балкона п’ятого поверху та при падінні зачепилась за мотузки, натягнуті для сушіння білизни на рівні 4-го поверху.

«Співробітники ДСНС, що прибули до місця надзвичайної події кинулись на порятунок. Дорога була кожна секунда. В той час, як один з рятувальників з балкона третього поверху підтримував потерпілу, страхуючи її від падіння, інші встановили висувну драбину, дістались до неї та врятували», – йдеться в повідомленні.

Знесилену бабусю зняли на балкон третього поверху та передали працівникам швидкої допомоги.

Нагадаємо, на Миколаївщині троє школярів, найстаршому з яких 14 років, врятували 60-річну жінку на воді. Вона відпочивала на березі річки Інгул, а коли зайшла у воду – судома звела їй ноги. Жінка ледве не потонула, однак хлопчаки встигли врятувати її.

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