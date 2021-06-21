У Дніпрі хлопчик впав у шестиметровий колодязь (відео)

Медпрацівники відправили хлопчика до лікарні для ретельнішого обстеження

Працівники ДСНС у Дніпрі врятували хлопчика, що в неділю 21 червня впав у глибокий каналізаційний колодязь. Про це повідомили в пресцентрі ДСНС.

Так, 20 червня близько 10 ранку до Служби порятунку «101» звернулась жінка та повідомила, що на вулиці Артеківській у Дніпрі до відчиненого каналізаційного колодязя впав хлопчик.

Рятувальники прибули до місця події та виявили шестирічну дитину в колодязі на глибині близько шести метрів.

Один із рятувальників спустився вниз та обв’язав хлопчика мотузкою, після чого піднявся разом із ним нагору по драбині.

Медичні працівники одразу оглянули врятованого та з попереднім діагнозом «забій п’яти» направили до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні для більш ретельного обстеження.

Нагадаємо, на річці Дністер у Хмельницькій області рятувальники допомогли групі із семи людей, які дрейфували на човні за течією річки у бік Буковини.

Також у неділю, 20 червня, надзвичайникам вдалося врятувати жінку з дитиною на надувному матраці, яку віднесло на велику відстань від берега.

Днями поблизу села Лебедівка на Київщині потонули двоє осіб, одна з яких дитина, ще одна дитина померла згодом у кареті швидкої.



