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    У Дніпрі хлопчик впав у шестиметровий колодязь (відео)

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    Надзвичайники врятували хлопчика - У Дніпрі хлопчик впав у шестиметровий колодязь (відео)
    Надзвичайники врятували хлопчика
    Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

    Медпрацівники відправили хлопчика до лікарні для ретельнішого обстеження

    Працівники ДСНС у Дніпрі врятували хлопчика, що в неділю 21 червня впав у глибокий каналізаційний колодязь. Про це повідомили в пресцентрі ДСНС.

    Так, 20 червня близько 10 ранку до Служби порятунку «101» звернулась жінка та повідомила, що на вулиці Артеківській у Дніпрі до відчиненого каналізаційного колодязя впав хлопчик.

    Рятувальники прибули до місця події та виявили шестирічну дитину в колодязі на глибині близько шести метрів.

    Один із рятувальників спустився вниз та обв’язав хлопчика мотузкою, після чого піднявся разом із ним нагору по драбині.

    Медичні працівники одразу оглянули врятованого та з попереднім діагнозом «забій п’яти» направили до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні для більш ретельного обстеження.

    Нагадаємо, на річці Дністер у Хмельницькій області рятувальники допомогли групі із семи людей, які дрейфували на човні за течією річки у бік Буковини.

    Також у неділю, 20 червня, надзвичайникам вдалося врятувати жінку з дитиною на надувному матраці, яку віднесло на велику відстань від берега.

    Днями поблизу села Лебедівка на Київщині потонули двоє осіб, одна з яких дитина, ще одна дитина померла згодом у кареті швидкої.


    Теги: ДСНС рятувальники жінка
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    У Дніпрі хлопчик впав у шестиметровий колодязь (відео)