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    У липні в Україні потонули 122 людини

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    У липні в Україні потонули 122 людини

    Тільки за минулу добу, 23 липня, на водоймах України загинуло 10 громадян

    З початку липня на водоймах в Україні загинули 122 людини, в тому числі 12 дітей.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Тільки за минулу добу, 23 липня, на водоймах України потонули 10 громадян.

    Зокрема на Хмельниччині на ставку у лісовому масиві в смт. Ярмолинці потонув хлопчик 2016 року народження, який був залишений без нагляду дорослих.

    У столиці вночі 24 липня на р. Дніпро у Подільському районі водолази вилучили з води тіло чоловіка 1981 року народження, який потонув внаслідок падіння з катера під час відпочинку на річці.

    На Херсонщині, на р. Інгулець у с. Краснолюбецьк Великоолександрівського району, водолазами ДСНС знайдено тіло дівчинки 2011 року народження, яка потонула 22 липня під час купання.

    Загалом з початку року на водоймах країни загинули 774 людини, з яких 81 - діти. При цьому врятовано 308 людей, у тому числі 42 дитини.

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