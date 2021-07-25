У Харкові вогнеборці провели персональну екскурсію для хлопця, який приніс їм води під час пожежі (відео)

Підліток прийшов на допомогу, коли рятувальники працювали поряд із його домом

У Харкові 16-річний підліток Олександр Ходукін під час гасіння пожежі купив за власні кошти та приніс води рятувальникам, які працювали. На знак подяки Олександра запросили відвідати пожежну частину та провели йому персональну екскурсію. Про це інформує 5 канал.

Школяр дивився відеоблог пожежника, де почув, що вогнеборцям під час роботи бракує питної води. Тому купив її і поніс рятувальникам, які гасили вогонь неподалік біля його дому. Вчинок хлопця настільки вразив начальника пожежної частини, що він подякував Олександру на своїй сторінці в соцмережі.

«Він не публікував на своїй сторінці, він не хизувався цим, він просто мені в директ прислав», – наголосив начальник 11-ї пожежної частини Роман Качанов.

Рятувальники пояснюють: працювати доводиться в умовах надвисоких температур, а питної води, яку беруть із собою, не завжди вистачає. під час роботи в захисних костюмах температура не падає нижче +65 градусів за Цельсієм. Тому ковток води – справжній порятунок.

«Ми беремо воду, але ми не можемо запакувати справді всю машину нею. 20 літрів є. Одна десятка на одній машині, друга десятка на іншій: 20 хвилин – її немає. Після пожежі можна схуднути на 2-3 кілограми», – додав Роман Качанов.

Олександр ще вчиться у школі, але каже: мріє стати пожежником. У пожежній частині запевнили: чекатимуть на нього. Кажуть, хлопець має необхідні знання та бажання працювати. Справа за фізичною підготовкою.

Нагадаємо, виходячи з наявних даних українського гідрометеоцентру, Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила 24-26 липня у східних, Волинській, Житомирській областях та в Криму, а 26 липня і у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаїській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Читайте також: