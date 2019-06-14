На трасах почнуть з’являтися станції екстреного зв’язку



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Нова рекомендаційна норма діятиме з вересня

У нових змінах до державних будівельних норм щодо проектування доріг загального користування введена рекомендаційна норма - передбачати дорожній технологічний зв’язок на найбільших українських трасах для влаштування так званих SOS-станцій - станцій екстреного зв’язку. Зазвичай, вони розташовуються кожні 500 м - 2 км вздовж траси для виклику необхідної допомоги: поліції, швидкої або евакуатора у разі екстреної ситуації на дорозі. Про це повідомляє пресслужба заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Льва Парцхаладзе.

Норма вступає в дію з 1 вересня цього року і стосується нового будівництва та реконструкції доріг І категорії - це траси міжнародного значення.

«Впроваджуємо ще одну європейську практику безпеки на трасах - станції екстреного зв’язку. На дорозі може трапитися різне, тому в багатьох країнах Європи, наприклад, щоб убезпечити водіїв та пасажирів авто на трасах у разі виникнення можливої надзвичайної ситуації вздовж дороги кожні декілька кілометрів проектують невеликі SOS-станції. З їх допомогою можна викликати швидку, поліцію, скористатися аптечкою і так далі. Тепер така практика може запроваджуватися і в нас. Новими змінами у ДБН введено рекомендаційну вимогу - передбачати відповідний технологічний зв’язок на трасах для влаштування цих SOS-станцій», - написав Парцхаладзе у Facebook.

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Вигляд та комплектація таких SOS-станцій, а також відстань, на якій вони будуть розташовуватися та час прибуття на місце відповідних екстрених служб будуть визначатися індивідуально згідно з проектом.