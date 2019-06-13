На вулиці Стрілецької тимчасово запроваджується двосторонній рух транспорту



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Про реконструкцію вулиці Замостянської

У Вінниці проходитимуть роботи по реконструкції вулиці Замостянської на ділянці від вул. Стрілецької до вул. Петра Запорожця.

У зв’язку з цим, з 13 червня тимчасово запроваджується двосторонній рух транспортних засобів по вул. Стрілецькій на ділянці від вул. Батозької до вул. Замостянської.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на вулиці Замостянській запроваджується реверсний рух для трамваїв. Трамваї будуть рухатись частково в реверсивному режимі на відрізку від вул. Стрілецької до вул. Стеценка. Зупинка трамваїв «МПМ «Зоря» буде тимчасово перенесена на вул. Стрілецьку до магазину «Варшава».