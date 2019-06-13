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    Новий Шулявський міст монтують, як конструктор (фото, відео)

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    Новий Шулявський міст монтують, як конструктор (фото, відео)

    Для будівництва нового шляхопроводу потрібно 1700 тонн металоконструкцій

    Мер Києва Віталій Кличко оглянув, як триває реконструкція, а фактично - будівництво нового Шулявського шляхопроводу.

    Старий міст, який знаходився в аварійному стані, повністю розібрали. Частину металевих конструкцій для нового мосту вже завезли на будівельний майданчик. Про це повідомляє прес-служба столичного голови.

    Так, всього для будівництва нового шляхопроводу потрібно 1700 тонн металоконструкцій і вже виготовили 1100 тонн, з яких майже половину завезли на будівельний майданчик. До 1 серпня виготовлять решту необхідних металоконструкцій.

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    Перекривати проспект Перемоги для встановлення прогонових частин мосту планують двічі, на короткі терміни, коли рух транспорту буде найменший - у вихідні. Так, перше перекриття планують вже наступного тижня, коли встановлять перший прогін. Чергове перекриття відбудеться за півтора місяця. Попередньо киян повідомлять про відповідні зміни руху транспорту.

    Всього встановлять 5 прогонів нового мосту. Роботи тривають за графіком. 

    «Сьогодні будують бетонні конструкції. Тривають роботи з влаштування паль та опор. Також розпочали збирати металоконструкції для декількох прогонів, що стануть основою нового, сучасного та комфортного шляхопроводу, - сказав Кличко.- Ми робимо все можливе для того, щоб у вересні конструкція мосту уже була готова, і щоб у грудні  запустити рух транспорту мостом».

    За словами мера, будівництво Шулявського шляхопроводу складне через декілька факторів. По-перше, під мостом знаходиться станція метро «Шулявська». По-друге, треба здійснити великий обсяг робіт із перекладення інженерних мереж – дощової каналізації, водопроводу, газопроводу, побутової каналізації, мереж зовнішнього освітлення та мереж зв’язку. 

    Ще один серйозний виклик для швидкого будівництва мосту - затягування справи зі знесенням частини п'ятого цеху заводу «Більшовик», на місці якого мають облаштувати один зі з'їздів з мосту. 

    Кличко зазначив, що п'ятий цех заводу «Більшовик» насправді не працює, не виготовляє ніякої продукції. Натомість там можна придбати китайський секонд-хенд. «Нам потрібно знести частину цього цеху, аби облаштувати ще один з'їзд із Шулявсього шляхопроводу. Тому вчергове звертаюся і до Кабміну, і Фонду держмайна втрутитися в ситуацію. Щоб місту не чинили перепон, адже йдеться про зведення важливого об'єкта транспортної інфраструктури столиці», - наголосив мер Києва. 

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    Новий Шулявський міст монтують, як конструктор (фото, відео)
    Новий Шулявський міст монтують, як конструктор (фото, відео)
    Новий Шулявський міст монтують, як конструктор (фото, відео)
    Новий Шулявський міст монтують, як конструктор (фото, відео)
    Новий Шулявський міст монтують, як конструктор (фото, відео)
    Новий Шулявський міст монтують, як конструктор (фото, відео)
    Новий Шулявський міст монтують, як конструктор (фото, відео)

    Окрім самого шляхопроводу, до кінця року планують реконструювати підземний пішохідний перехід, прокласти інженерні мережі, облаштувати велосипедну доріжку, здійснити благоустрій території.

    Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

    Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби»

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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