Новий Шулявський міст монтують, як конструктор (фото, відео)



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Для будівництва нового шляхопроводу потрібно 1700 тонн металоконструкцій

Мер Києва Віталій Кличко оглянув, як триває реконструкція, а фактично - будівництво нового Шулявського шляхопроводу.

Старий міст, який знаходився в аварійному стані, повністю розібрали. Частину металевих конструкцій для нового мосту вже завезли на будівельний майданчик. Про це повідомляє прес-служба столичного голови.

Так, всього для будівництва нового шляхопроводу потрібно 1700 тонн металоконструкцій і вже виготовили 1100 тонн, з яких майже половину завезли на будівельний майданчик. До 1 серпня виготовлять решту необхідних металоконструкцій.

Перекривати проспект Перемоги для встановлення прогонових частин мосту планують двічі, на короткі терміни, коли рух транспорту буде найменший - у вихідні. Так, перше перекриття планують вже наступного тижня, коли встановлять перший прогін. Чергове перекриття відбудеться за півтора місяця. Попередньо киян повідомлять про відповідні зміни руху транспорту.

Всього встановлять 5 прогонів нового мосту. Роботи тривають за графіком.

«Сьогодні будують бетонні конструкції. Тривають роботи з влаштування паль та опор. Також розпочали збирати металоконструкції для декількох прогонів, що стануть основою нового, сучасного та комфортного шляхопроводу, - сказав Кличко.- Ми робимо все можливе для того, щоб у вересні конструкція мосту уже була готова, і щоб у грудні запустити рух транспорту мостом».

За словами мера, будівництво Шулявського шляхопроводу складне через декілька факторів. По-перше, під мостом знаходиться станція метро «Шулявська». По-друге, треба здійснити великий обсяг робіт із перекладення інженерних мереж – дощової каналізації, водопроводу, газопроводу, побутової каналізації, мереж зовнішнього освітлення та мереж зв’язку.

Ще один серйозний виклик для швидкого будівництва мосту - затягування справи зі знесенням частини п'ятого цеху заводу «Більшовик», на місці якого мають облаштувати один зі з'їздів з мосту.

Кличко зазначив, що п'ятий цех заводу «Більшовик» насправді не працює, не виготовляє ніякої продукції. Натомість там можна придбати китайський секонд-хенд. «Нам потрібно знести частину цього цеху, аби облаштувати ще один з'їзд із Шулявсього шляхопроводу. Тому вчергове звертаюся і до Кабміну, і Фонду держмайна втрутитися в ситуацію. Щоб місту не чинили перепон, адже йдеться про зведення важливого об'єкта транспортної інфраструктури столиці», - наголосив мер Києва.

Окрім самого шляхопроводу, до кінця року планують реконструювати підземний пішохідний перехід, прокласти інженерні мережі, облаштувати велосипедну доріжку, здійснити благоустрій території.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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