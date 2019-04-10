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    На Україну насуваються дощі з грозами

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    На Україну насуваються дощі з грозами

    За попередніми прогнозами, у першу половину наступного тижня на заході та півночі України місцями можливі заморозки

    11 квітня в Україні дощів побільшає. Випадатимуть опади нерівномірно, періодично, проте практично повсюди. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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    За даними синоптика, на півдні, у центрі та на сході ймовірні грози. У західних областях буде найхолодніше, +8+13 градусів. На півночі +11+16 градусів. У південній частині, у центральних областях та на сході +16+22 градуси.

    Південно-східний вітер передбачається поривчастим.

    У Києві четвер обіцяє бути вологим, періодично дощ, періодично прояснення.

    Температура повітря вночі +6+9 градусів, вдень +12+14 градусів.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    За попередніми прогнозами, у першу половину наступного тижня на заході та півночі України місцями можливі заморозки.

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