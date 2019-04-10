На Україну насуваються дощі з грозами
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За попередніми прогнозами, у першу половину наступного тижня на заході та півночі України місцями можливі заморозки
11 квітня в Україні дощів побільшає. Випадатимуть опади нерівномірно, періодично, проте практично повсюди. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
За даними синоптика, на півдні, у центрі та на сході ймовірні грози. У західних областях буде найхолодніше, +8+13 градусів. На півночі +11+16 градусів. У південній частині, у центральних областях та на сході +16+22 градуси.
Південно-східний вітер передбачається поривчастим.
У Києві четвер обіцяє бути вологим, періодично дощ, періодично прояснення.
Температура повітря вночі +6+9 градусів, вдень +12+14 градусів.
За попередніми прогнозами, у першу половину наступного тижня на заході та півночі України місцями можливі заморозки.