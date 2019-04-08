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    Атмосферний фронт принесе в Україну незначне похолодання

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    Атмосферний фронт принесе в Україну незначне похолодання

    За даними синоптика, у більшості областей України опади малоймовірні, буде тепла і комфортна погода, максимальна температура повітря завтра передбачається вдень +14+20 градусів

    Атмосферний фронт принесе в Україну незначне похолодання. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    «9 квітня погоду гойдне. На Заході пройдуть дощі та похолодає. Атмосферний фронт. Похолодання очікується в межах +10+14 градусів. Таке собі, правда, похолодання. Ще й на Закарпатті все одно буде тепліше, плюс початок весняного цвіту», - зазначила синоптик.

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    За її даними, у більшості областей України опади малоймовірні, буде тепла, чудова, комфортна погода, максимальна температура повітря завтра передбачається вдень +14+20 градусів.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    «У Києві вівторок очікується теплим, +18 градусів, без опадів, хіба ввечері щось трохи капне. У середу погода суттєво не зміниться. У четвер, 11 квітня, у Києві похолодає та з`явиться дощ», - зазначила синоптик.

    Діденко додала, що зараз – «найкомфортніша і найніжніша погода у році».

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