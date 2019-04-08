Українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 8 по 12 березня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови

Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 8 по 12 березня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови. Про це повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 8 по 12 березня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови.

«Під час субкомфортних погодних умов людина відчуває помірне теплонавантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - «прохолодно», може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету», - повідомили синоптики.

Як повідомлялось, в Україні у понеділок, 8 квітня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, у Закарпатській області температура повітря підніметься до +22 градусів вдень. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

На півдні країни синоптики прогнозують +14…+18 вдень, у західних регіонах повітря прогріється до +17…+22.

На півночі і сході країни прогнозують +15…+17 вдень і 2…4 вночі. Зазначається, що у Закарпатській, Вінницькій та Одеській областях очікуються опади у вигляді дощів.