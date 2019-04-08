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    Українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність

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    Українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність

    Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 8 по 12 березня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови

    Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 8 по 12 березня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови. Про це повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

    Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 8 по 12 березня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови.

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    «Під час субкомфортних погодних умов людина відчуває помірне теплонавантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - «прохолодно», може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету», - повідомили синоптики.

    Як повідомлялось, в  Україні у понеділок, 8 квітня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, у Закарпатській області температура повітря підніметься до +22 градусів вдень. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    На півдні країни синоптики прогнозують +14…+18 вдень, у західних регіонах повітря прогріється до +17…+22.

    На півночі і сході країни прогнозують +15…+17 вдень і 2…4 вночі. Зазначається, що у Закарпатській, Вінницькій та Одеській областях очікуються опади у вигляді дощів.

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