На виборах у Вірменії зафіксовано десятки порушень
Через застосування насильства на виборчій дільниці вже порушено кримінальну справу
Виборці вдаються до хабарництва, насильства та порушення таємниці голосування
Понад 60 випадків правопорушень під час голосування зафіксовано у неділю, 20 червня, під час дострокових парламентських виборів у Вірменії. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на речника вірменської генеральної прокуратури Едгара Арсеняна.
«Станом на 13:00 (за місцевим часом) зафіксовано 64 випадки правопорушень, повідомлення про які отримані з поліції, учасників виборів, спостерігачів, ЗМІ», – сказав Арсенян на брифінгу в неділю.
За його словами, випадки правопорушення стосуються порушення таємниці голосування, повторного голосування, дачі хабарів, заподіяння шкоди майну, порушення виборчого права, застосування насильства.
«Через застосування насильства на виборчій дільниці порушено кримінальну справу», – зазначив Арсенян.
Як повідомлялося раніше, у позачергових парламентських виборах в кавказькій республіці беруть участь 21 політична партія та чотири передвиборчих блоки.
Нагадаємо, парламент Вірменії вдруге не обрав Пашиняна премʼєром і тепер буде розпущений.
Як повідомлялося, президент Вірменії Армен Саркісян 10 травня підписав указ про розпуск Національних зборів і призначення позачергових виборів.
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