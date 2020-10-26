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    Думки вголос

    Про місцеві вибори та інформаційну децентралізацію

    • Ігор Попов

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Про місцеві вибори та інформаційну децентралізацію

    Збалансувати політичні інтереси у Раді стає все складніше

    Результати екзіт-полів показали політичну поляризацію регіонів України. Набір партій, які пройшли 5% у Львові та Маріуполі, практично не співпадають.

    Виборці дивляться різні пули телеканалів, читають пости різних інформаційних бульбашок і все менше розуміють один одного.

    Збалансувати політичні інтереси у залі Верховної Ради - все складніше. Отака інформаційна децентралізація.

    Джерело: блог Ігора Попова

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