Про місцеві вибори та інформаційну децентралізацію
Збалансувати політичні інтереси у Раді стає все складніше
Результати екзіт-полів показали політичну поляризацію регіонів України. Набір партій, які пройшли 5% у Львові та Маріуполі, практично не співпадають.
Виборці дивляться різні пули телеканалів, читають пости різних інформаційних бульбашок і все менше розуміють один одного.
Збалансувати політичні інтереси у залі Верховної Ради - все складніше. Отака інформаційна децентралізація.
Джерело: блог Ігора Попова