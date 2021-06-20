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    У Вірменії відбуваються дострокові парламентські вибори

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    Для проходження до парламенту партіям необхідно набрати як мінімум 5% голосів, блокам &ndash; 7% - У Вірменії відбуваються дострокові парламентські вибори

    Для проходження до парламенту партіям необхідно набрати як мінімум 5% голосів, блокам – 7%

    Фото Радио Азатутюн

    У виборах беруть участь 21 партія і чотири блоки

    У Вірменії 20 червня проходить голосування на дострокових парламентських виборах.

    Про це повідомляє Радио Азатутюн.

    Відзначається, що голосування почалося о 8:00 за місцевим часом і проходить на більш ніж 2000 виборчих дільницях по всій країні. Згідно з даними поліції, у списки виборців включено 2 мільйони 578 тисяч 678 громадян.

    У виборах беруть участь 21 партія і чотири блоки. Для проходження до парламенту партіям необхідно набрати як мінімум 5% голосів, блокам – 7%.

    Виконуючий обов’язки глави уряду Нікол Пашинян є кандидатом у прем’єр-міністри від партії «Громадянський договір». Основним суперником правлячої партії вважається блок «Айастан» («Вірменія»), який очолює колишній президент Вірменії Роберт Кочарян.

    Голосування триватиме до 20:00.

    За інформацією ЗМІ, сьогодні о 8:30 в поліцію надійшов сигнал про постріли на виборчій дільниці в селі Азаташен. З’ясувалося, що за межами виборчої дільниці відбулася суперечка між представниками партій «Процвітаюча Вірменія» і «Верелк», під час якої був зроблений постріл з газового пістолета. Ведеться розслідування.

    Нагадаємо, парламент Вірменії вдруге не обрав Пашиняна премʼєром і тепер буде розпущений.

    Як повідомлялося, президент Вірменії Армен Саркісян 10 травня підписав указ про розпуск Національних зборів і призначення позачергових виборів.

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    Теги: вибори рейтинг партії Вірменія президент Нікол Пашинян парламент
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    У Вірменії відбуваються дострокові парламентські вибори