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    Думки вголос

    Виборцю, не зрадь Україну

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Розсилка
    Виборцю, не зрадь Україну

    Вибори – це наша індивідуальна політика, а наш вибір – це прояв нашого політичного мистецтва

    Подивись на цей набір всякої людської всячини у бюлетенях – амбіції, зрада, дилетантство, очевидна неспроможність і подеколи – уяви собі (!) – щирі переконання, вони теж трапляються…

    Подивись уважно на цей пасьянс і цілком може виявитися, що аж ніяк не можна тобі голосувати як раз за переконання, навіть, якщо вони на 100% співпадають з твоїми власними. Бо тоді голос твій просто пропаде, разом з десятками, а то й сотнями тисяч голосів однодумців, бо не подолає твій список-обранець 5% бар’єр і тоді там уже такий пасьянс буде в Раді, що всім надіям кінець. А за кого тоді голосувати, щоб наскільки це можливо, підвищити Україні шанси, які ще залишилися, відсунути від неї катастрофу? Ламай голову…

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    А не піти на ці вибори «дочасні», до того ж наскрізь незаконні, сконструйовані під відомо чиї забаганки, ніяк не можна, бо низька явка у твоєму регіоні і гарантовано висока в деяких інших – це означає, що більше депутатських мандатів буде у тих, кому не в парламенті місце, а в унітазі політичному.

    Зіпсувати бюлетень? Ну, ти ж не «шредер» який-небудь! А інформації для прийняття відповідального рішення - катма, а соціологи щось мутять з питаннями і похибками, а відтак, у рейтингах – жах сьогодні ще жахливіший за жах учора. А ЗМІ, між тим, заливають мізки пропагандистським трешем, а сусіди твої від цих роликів сказилися, а інші сусіди – продалися «за гречку», а інші – просто природні ідіоти, а ті, свої, про кого ти знаєш, що їх багато, загубилися десь у соцмережах без орієнтирів і віконець, через які можна хоча б висунутися, показати себе.

    От і вирішуй, «політик», від якого і залежить все, прояви свої аналітичні здібності - вміння читати між рядків, чути між слів та бачити поза кадром. Не зрадь Неньку, удачі тобі…

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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