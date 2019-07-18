Виборцю, не зрадь Україну

Вибори – це наша індивідуальна політика, а наш вибір – це прояв нашого політичного мистецтва

Подивись на цей набір всякої людської всячини у бюлетенях – амбіції, зрада, дилетантство, очевидна неспроможність і подеколи – уяви собі (!) – щирі переконання, вони теж трапляються…

Подивись уважно на цей пасьянс і цілком може виявитися, що аж ніяк не можна тобі голосувати як раз за переконання, навіть, якщо вони на 100% співпадають з твоїми власними. Бо тоді голос твій просто пропаде, разом з десятками, а то й сотнями тисяч голосів однодумців, бо не подолає твій список-обранець 5% бар’єр і тоді там уже такий пасьянс буде в Раді, що всім надіям кінець. А за кого тоді голосувати, щоб наскільки це можливо, підвищити Україні шанси, які ще залишилися, відсунути від неї катастрофу? Ламай голову…

А не піти на ці вибори «дочасні», до того ж наскрізь незаконні, сконструйовані під відомо чиї забаганки, ніяк не можна, бо низька явка у твоєму регіоні і гарантовано висока в деяких інших – це означає, що більше депутатських мандатів буде у тих, кому не в парламенті місце, а в унітазі політичному.

Зіпсувати бюлетень? Ну, ти ж не «шредер» який-небудь! А інформації для прийняття відповідального рішення - катма, а соціологи щось мутять з питаннями і похибками, а відтак, у рейтингах – жах сьогодні ще жахливіший за жах учора. А ЗМІ, між тим, заливають мізки пропагандистським трешем, а сусіди твої від цих роликів сказилися, а інші сусіди – продалися «за гречку», а інші – просто природні ідіоти, а ті, свої, про кого ти знаєш, що їх багато, загубилися десь у соцмережах без орієнтирів і віконець, через які можна хоча б висунутися, показати себе.

От і вирішуй, «політик», від якого і залежить все, прояви свої аналітичні здібності - вміння читати між рядків, чути між слів та бачити поза кадром. Не зрадь Неньку, удачі тобі…

Джерело: Блог Сергія Тихого

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