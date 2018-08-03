На виборах у Зімбабве переміг чинний президент



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Мнангагва отримав 50,8% голосів

На президентських виборах у Зімбабве переміг чинний президент Еммерсон Мнангагва.

Про це під час спеціального брифінгу заявила голова ЦВК Прісцилла Чигумба, передає SABC.

Мнангагва представляє правлячу партію «Африканський національний союз Зімбабве — Патріотичний фронт». За нього проголосували 50,8% виборців. Лідер опозиції Нельсон Чаміса отримав 44,3% голосів.

Сам Мнангагва висловив слова подяки виборцям на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що в столиці Зімбабве після проведення президентських виборів почалися заворушення, в результаті яких загинуло шестеро осіб.

Нагадаємо, після проведення виборів у країні 30 липня, на вулиці Хараре вийшли противники чинного президента — Еммерсона Мнангагви. Вони почали кидати у каміння у будівлі та підпалювати шини.

Протести розпочалися після того, як виборча комісія Зімбабве оприлюднила попередні результати виборів, згідно з якими правляча партія завоювала більшість місць у парламенті.

Партія «Патріотичний фронт», яка була при владі увесь час після того, як південноафриканська країна отримала незалежність у 1980 році, виграла 145 місць у парламенті на 210 місць.

Опозиційна партія «Рух за демократичні зміни» отримала 60 місць.

30 липня у Зімбабве відбулись вибори президента: на дільниці прийшло 75% виборців. Уперше з 2002-го року на вибори допустили міжнародних спостерігачів. Офіційні результати мають оголосити за 5 днів після голосування.