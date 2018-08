У Зімбабве в результаті масових заворушень загинули шестеро осіб

У Зімбабве після президентських виборів почалися заворушення

В столиці Зімбабве після проведення президентських виборів почалися заворушення, в результаті яких загинуло 6 осіб.

Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що в результаті заворушень після виборів кількість загиблих зросла до шести. Військові, оснащені бронемашинами і військовим вертольотом, розігнали всіх протестувальників.

Як зазначається, на вулиці Хараре вийшли супротивники чинного президента - Еммерсона Мнангагви. Вони почали кидати каміння в будівлі і підпалювали шини. Влада вивела на вулиці військових, які розігнали натовп протестувальників.

#BREAKING Zimbabwe post-election death toll rises to six, say police pic.twitter.com/G2EUK2S4yx