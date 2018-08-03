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    У Зімбабве в результаті масових заворушень загинули шестеро осіб

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    У Зімбабве в результаті масових заворушень загинули шестеро осіб

    У Зімбабве після президентських виборів почалися заворушення

    В столиці Зімбабве після проведення президентських виборів почалися заворушення, в результаті яких загинуло 6 осіб.

    Про це повідомляє AFP.

    Повідомляється, що в результаті заворушень після виборів кількість загиблих зросла до шести. Військові, оснащені бронемашинами і військовим вертольотом, розігнали всіх протестувальників.

    Як зазначається, на вулиці Хараре вийшли супротивники чинного президента - Еммерсона Мнангагви. Вони почали кидати каміння в будівлі і підпалювали шини. Влада вивела на вулиці військових, які розігнали натовп протестувальників.

    Зазначається, що акції протесту відбулись після того, як лідер руху «Рух за демократичні зміни», лідером якого є Нельсон Чаміза оголосив, що переміг на виборах.

    Нельсон Шаміса був головним конкурентом чинного президента Еммерсона Мнангагви. Офіційних результатів голосування наразі немає.

    30 липня у Зімбабве відбулись вибори президента: на дільниці прийшло 75% виборців. Уперше з 2002-го року на вибори допустили міжнародних спостерігачів. Офіційні результати мають оголосити за 5 днів після голосування.

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