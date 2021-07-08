На відпочинок через блокпости та черги. Який вигляд має єдиний курорт в «ДНР» (відео, фото)

Свої враження після відпочинку в смт Сєдове, місцеві жителі публікують в мережі

Єдине курортне селище Сєдове, яке розташоване на підконтрольній бойовикам «ДНР» території стало не відпочинком, а справжнім випробуванням для місцевих жителів. Адже туди доводиться добиратися через блокпости, простоювати в багатогодинних чергах, проходити процедури попередньої реєстрації, перевірки та огляди в рамках «протиепідемічних заходів» через Covid-19.

Свої враження після відпочинку в смт Сєдове, місцеві жителі публікують в мережі.

У публікаціях звучать скарги на засмічені пляжі та високі ціни при низькому сервісі. До того ж нещодавно на курорті сталися підтоплення через негоду зі шквалами та зливами.

Однак при цьому в селище їде чимала кількість людей, адже у володарів «республіканських паспортів» толком немає особливої альтернативи.

Як розповіла про свій досвід відпочинку в Сєдове мешканка ОРДЛО в спільноті «DonetskOperative» на сторінці в Facebook, раніше на будь-який курорт Азовського моря вона добиралася за 3 години із зупинками на каву і перекуси, а зараз із 10 днів відпустки витратили тільки 2 дні на дорогу.

«Вирішили з чоловіком з'їздити на популярний серед жителів «республіки» морський курорт на Азовському морі, так би мовити. І це просто була найхе**віша моя поїздка... Простояли в черзі майже цілий день, ви уявляєте простояти день на сонці, яке нестерпно пече. Люди вже почали жартувати, що це стало вже черговою розвагою в «ДНР», на фото видно кілометрову чергу на в'їзд в Сєдове», – йдеться в публікації.

Жінка пише, що для того, щоб прорватися до пляжу, доводилося проходити через блокпости, де «мало не залазили в труси, щоб зробити огляд». Такі багатогодинні черги з системою перепусток і попередньою реєстрацією «влада» пояснює в тому числі «боротьбою з корона вірусом», хоча як це впливає на епідеміологічну ситуацію – не уточнюється.

«Плюс до всього цього відпочити в Сєдове за ціною виходить, як злітати за кордон. А про умови проживання навіть говорити не хочу, тому що як згадаю – то відразу мурашки по тілу. Море брудне, пляжі не прибрані, скрізь сміття, та до всього цього п'яний контингент не дає нормально позасмагати тому що кричать, лаються матом, як згадала аж бридко стало», – розповіла курортниця.

Черги з перевірками документів на в'їзді у Сєдове показали на фото й інші користувачі мережі, при цьому в коментах люди зауважують, що доводилося стояти в спеку.